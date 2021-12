«Ovechkin battra mon record»

Wayne Gretzky est prêt à céder son trône.

Il est convaincu qu’Alexander Ovechkin deviendra le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

«Il n’y a aucun doute qu’il battra mon record. Ce n’est qu’une question de temps, a déclaré Gretzky au New York Times. Il est en voie de marquer entre 40 et 50 buts cette saison, et peut-être même plus.»

Gretzky est même heureux d’être pourchassé de la sorte par l’attaquant des Capitals de Washington.

«C’est bon pour le sport. Je suis son plus grand partisan», a confié «La Merveille».

Grâce à son solide début de saison, «Ovi» totalise maintenant 752 buts, ce qui lui confère le quatrième rang de tous les temps. Seulement trois légendes le devancent : Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) et Gretzky (894).

Le Russe de 36 ans compte jusqu’ici 22 buts en 31 matchs. Il a déjà devancé Marcel Dionne (731) et Brett Hull (741) en cours de route, en plus d’égaler la marque de Dave Andreychuk pour le plus grand nombre de buts inscrits en supériorité numérique (274).