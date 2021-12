Mise-o-jeu : un mardi soir très payant pour un Gatinois

Les deux matchs de la NFL repoussés à mardi soir ont rapporté gros à un parieur de Gatineau ayant vu sa mise de 15 $ se transformer en gain de 2742 $.

La personne concernée a eu la main heureuse en réalisant quatre prédictions exactes pour le plus long week-end d’activités du circuit Goodell, fin de semaine qui s’est prolongée d’une journée en raison du report de certaines rencontres.

Lundi, le parieur de l’Outaouais a vu la moitié de ses prédictions se matérialiser, mais il a bien failli mordre la poussière. Effectivement, il avait misé, pour une cote de 3,25, sur une victoire des Raiders de Las Vegas par un écart de 1 à 6 points face aux Browns de Cleveland : il a fallu un placement de 48 verges de Dylan Carlson sur le dernier jeu du match pour mener la formation du Nevada vers un gain de 16 à 14.

Ce fut également très chaud pour le pari coté à 3,75 favorisant un triomphe des Vikings du Minnesota par 7 à 12 points aux dépens des Bears à Chicago. Les visiteurs ont eu le dernier mot 17 à 9 malgré les ennuis du pivot Kirk Cousins.

Le lendemain, le gagnant a vu deux autres prédictions s’avérer bonnes. Dans les deux cas, il s’est prononcé sur une issue variant entre 7 et 12 points, en faveur des Eagles de Philadelphie (4,00) et des Rams de Los Angeles (3,75) contre respectivement l’équipe de Washington et les Seahawks de Seattle.

Les Aigles ont battu leurs rivaux de la capitale américaine 27 à 17, tandis que les Rams ont profité d’une autre excellente performance du receveur de passes Cooper Kupp pour s’imposer 20 à 10.