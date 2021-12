Le Real et Benzema terminent l'année en beauté

Le Real Madrid a terminé l'année en beauté en s'imposant 2 buts à 1 avec un doublé de son capitaine Karim Benzema sur le terrain de l'Athletic Bilbao, mercredi soir en match avancé de la 21e journée du Championnat d'Espagne.

Avec 46 points (14 victoires, 4 nuls, 1 défaite), le Real devance désormais de huit points son suivant immédiat le FC Séville, et de treize le Betis (3e), qui ne disputeront cette journée qu'en janvier. L'Athletic Bilbao est 10e.

Le Real a dû avancer cette rencontre en raison d'un problème de calendrier lié à la Coupe du Roi.

L'international français Karim Benzema, dans une forme étincelante, a marqué mercredi ses quatorzième et quinzième buts de la saison, confortant sa position en tête du classement des buteurs.

Le premier a été réussi dès la 4e minute, d'une frappe enroulée splendide, et le second trois minutes plus tard, sur une ouverture d'Eden Hazard. Benzema s'est blessé au dos sur cette action, mais a pu reprendre le match.

Les Basques n'ont toutefois pas tardé à réagir et à réveiller San Mamés, avec une réduction du score d'Oihan Sancet, d'un tir à l'entrée de la surface qui a frappé un poteau avant d'entrer dans le but de Thibaut Courtois (10).

Trois buts après 10 minutes de jeu... et ce sera tout !

Par la suite, en effet, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire évoluer le score, malgré deux belles dernières occasions pour le Real dans le temps additionnel, surtout celle de Toni Kroos, seul aux 6 mètres, dont le tir a été détourné par Julen Agirrezabala.

Benzema a été remplacé à la 90e minute par Luka Jovic, et Hazard à la 86e minute, par Peter Gonzalez.

Plus tôt dans l'après-midi, l'Atlético Madrid, champion en titre en grande difficulté, a terminé son année 2021 sur une quatrième défaite d'affilée en Liga, sur le terrain de Grenade (2-1), en match en retard de la 9e journée.

L'équipe de Diego Simeone est cinquième, à dix-sept points du Real.