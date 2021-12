Championnat du monde junior: éviter le piège

En jetant un œil sur le calendrier du Canada en ronde préliminaire, on peut encercler les deux matchs des 28 et 29 décembre face à des faibles rivaux, sur papier.

D’emblée, il faut l’avouer, pour une puissance du tournoi, l’Autriche et l’Allemagne sont des proies faciles. D’autant plus que les Allemands ont perdu de précieuses munitions de qualité.

En les sous-estimant, ne serait-ce pas là un piège pour s’endormir en ronde éliminatoire?

«La ronde préliminaire, nous nous en servirons pour mettre en place nos balises, notre système et démontrer notre identité», a expliqué l’entraîneur adjoint, Louis Robitaille, au camp d’entraînement à Banff.

«Il faut démontrer notre progression en prévision du match de quart de finale, a-t-il enchaîné. C’est ce match qui est le plus important, car il nous positionne pour gagner une médaille.»

Chacun sa place

Le défenseur Lukas Cormier, champion chez les moins de 18 ans en 2019-2020, ne veut sous-estimer aucun adversaire, même si l’Autriche a pris le 10e rang l’an passé.

«Toutes les équipes méritent de jouer dans ce tournoi. Ces deux matchs en moins de 24 heures ne représentent pas vraiment un piège, car il faut se préparer adéquatement pour les rondes éliminatoires.»

À vrai dire, le Canada devrait connaître un premier test dans le traditionnel match de la veille du jour de l’An. Cette année, il sera opposé à la Finlande.

Et s’il domine le tour préliminaire, l’adversaire en quart de finale ne devrait pas faire le poids. C’est donc dire que le véritable défi surgira en demi-finale, contre l’une des puissances mondiales.

Matchs annulés

Le tournoi n’était pas encore commencé que la pandémie avait chamboulé l’horaire préparatoire. Les deux premiers matchs ont été annulés alors que les Canadiens affrontent la Russie, jeudi soir, dans l’unique répétition avant le tournoi.

«La situation ressemble à celle de l’année dernière, a expliqué l’un des leaders, Cole Perfetti. C’est dommage d’annuler des matchs, mais nous avons pu rester à Banff plus longtemps afin de pratiquer et bâtir un bon esprit d’équipe. Nous serons prêts pour le premier match.»

ATTAQUE

S’il faut que tout roule comme sur des roulettes pour l’attaque de cette édition, il faudra plaindre les adversaires! Car l’attaque du Canada pourrait ressembler à un rouleau compresseur. Les défensives rivales en auront plein les patins contre la tonne de talents canadiens. En trouvant le bon équilibre, les quatre trios allieront vitesse avec habiletés. La profondeur de cette attaque est aussi ahurissante, car chaque pion peut être déplacé avec efficacité sur l’échiquier. On n’a qu’à penser à Mavrik Bourque, qui a piloté le quatrième trio à l’entraînement et qui peut grimper les échelons sur demande. La première ligne, composée de Cole Perfetti, Shane Wright et Dylan Guenther ou Xavier Bourgault, n’est pas piquée des vers. Grâce à son expérience professionnelle, Perfetti est un vétéran de l’alignement : il a remporté l’or au dernier Championnat du monde chez les hommes, en Lettonie. En extra, faut-il le mentionner, Dave Cameron peut compter sur le flamboyant jeune espoir prêt à toute éventualité, Connor Bedard, pour faire scintiller son talent. Il a aussi sous la main Kent Johnson, un surdoué des collèges américains qu’il espère placer dans son top 6. Bref, l’attaque ne devrait pas décevoir à Edmonton.

DÉFENSE

L’entraîneur-chef Dave Cameron et les dirigeants ont opté pour huit défenseurs gauchers. Kaiden Guhle et Owen Power sont les deux piliers à la ligne bleue. Une décision qui a suscité plusieurs points d’interrogation. Mais, à l’interne, on est sûr que chacun des arrières placés sur le flanc droit saura accomplir le boulot sans difficulté. À l’entraînement à Banff, Guhle patrouillait la gauche en retrouvant son compagnon acadien, Lukas Cormier, avec lequel il avait gagné l’or à la Coupe Hlinka-Gretzky de 2019-2020. Cormier évolue majoritairement à droite à la ligne bleue des Islanders de Charlottetown (LHJMQ). Power formait, quant à lui, une paire avec le créatif et productif Olen Zellweger. Ceux-ci sont aussi appelés à diriger les attaques massives au point d’appui.

DEVANT LE FILET

Dans son fief d’Edmonton, Sebastian Cossa sera le gardien numéro 1 du Canada. Ce géant de 6 pi 7 po évoluant avec les Oil Kings, dans la WHL, se veut une muraille très efficace devant son filet. Plus grand que ses adversaires, il repère bien les rondelles. La fluidité de ses mouvements facilite ses déplacements. Doté d’un sens de l’anticipation aiguisé, ce choix de premier tour des Red Wings gère bien son enclave. Compétitif, il n’a que faire de la pression venant avec le rôle de numéro 1 canadien. Cossa sera épaulé par Dylan Garand, un rival de Kamloops dans la WHL. Tout indique qu’il occupera un poste qu’il a connu tant au Championnat mondial des moins de 18 ans qu’au Mondial junior de l’an dernier. N’ayant pas le même gabarit que ses deux coéquipiers, Brett Brochu ajoute de la profondeur à sa position, si jamais un pépin majeur devait survenir. Gardien le plus efficace de l’OHL, il est aussi le plus bombardé à ses 22 sorties chez les Knights de London avant le CMJ.

LE PARCOURS PRÉLIMINAIRE DU CANADA

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 26 décembre à 19 h

 AUTRICHE | 28 décembre à 19 h

 ALLEMAGNE | 29 décembre à 19 h

 FINLANDE | 31 décembre à 19 h

*Heure de l’est