«Ce serait un scénario catastrophique pour le CH»

Plus les heures passent, plus il semble évident que le Centre Bell n’accueillera pas de partisans de sitôt.

Au septième étage de l’édifice, a rapporté mardi Renaud Lavoie dans l’avant-match Lightning-Golden Knights présenté sur nos ondes, les derniers développements concernant la lutte contre la pandémie de COVID-19 donnent plusieurs cheveux blancs aux têtes dirigeantes des Canadiens.

«La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs avaient prévu que la saison dernière serait disputée à huis clos. Les propriétaires avaient donc la garantie qu’ils allaient retrouver l’argent perdu un peu plus tard dans la convention collective.

«Mais jamais, dans toute cette planification, il n’a été question que des matchs de l’actuelle saison soient tenus sans la présence de spectateurs. Si, par exemple, le CH devait jouer tout son mois de janvier à huis clos, on parle d’une dizaine de matchs à domicile où d’importants revenus seraient perdus. Ce serait un scénario catastrophique pour l’équipe. Le pire.»

Deux scénarios

L’informateur de TVA Sports a ensuite révélé que la LNH en était présentement à travailler sur une toute nouvelle version du calendrier. Selon lui, deux scénarios sont envisageables en ce qui a trait à la suite des choses pour les Canadiens.

«Le premier serait que le CH jouerait beaucoup de matchs sur la route, en janvier et en février, en attendant des mesures moins contraignantes à Montréal. On espèrerait ainsi pouvoir réintégrer le Centre Bell en mars devant des partisans et on y disputerait alors plusieurs matchs consécutifs.

«L’autre scénario serait de voir les Canadiens se trouver un domicile temporaire où ils pourrait y jouer leurs matchs locaux. Cette avenue serait toutefois très dispendieuse, car il faudrait loger toute l’organisation sur une longue période.»

Lavoie a conclu sur une phrase des plus révélatrices.

«Mais peu importe ce qu’on choisira de faire, jouer des matchs à huis clos, c’est, côté affaires, impossible, d’une certaine façon.»

Voyez son intervention complète en vidéo principale.