Bowls américains: 12 duels à surveiller

Plusieurs confrontations sont intéressantes sur la scène universitaire américaine pendant le temps des Fêtes. La saison des bowls bat son plein depuis le 17 décembre dans la NCAA. Les matchs les plus intrigants se déroulent autour du Nouvel An avec de gros programmes universitaires en action. Entre les espoirs de la NFL, les enjeux pour les équipes et les forces en présence, Le Journal vous propose un aperçu de 12 bowls à surveiller.

Birmingham Bowl

Houston (11-2) c. Auburn (6-6)

28 décembre (12 h), Birmingham, Alabama

Difficile de se fier à la fiche décevante d’Auburn dans ce duel. Les Tigers ont quand même chauffé Alabama en fin de saison en plus de battre de bons adversaires comme Ole Miss et Arkansas plus tôt dans leur parcours. Houston, au contraire, n’a pas fait face à une compétition très relevée mise à part la finale de la AAC face à Cincinnati, une défaite par 15 points. Le demi de coin Roger McCreary, potentiel choix de premier tour au printemps, sera absent du côté d’Auburn.

- Auburn par 6

Cheez-It Bowl

Clemson (9-3) c. Iowa State (7-5)

29 décembre (17 h 45), Orlando, Floride

La saison de Clemson aura finalement tourné en grosse déception, particulièrement sur le plan offensif. Malgré le départ de Trevor Lawrence, les attentes étaient élevées en raison de la présence du quart-arrière D.J. Uiagalelei, qui montrait un beau potentiel. La transition n’a pas été aussi efficace que prévu, mais Clemson montre toujours des dents en défensive. Clemson reçoit tout un cadeau puisque le porteur de Iowa State Breece Hall a décidé de ne pas prendre part au match.

- Clemson par 3

Alamo Bowl

Oregon (10-3) c. Oklahoma (10-2)

29 décembre (21 h 15), San Antonio, Texas

Un match entre deux bonnes équipes, mais qui ont le don de décevoir dans les grands moments. En ce sens, l’issue risque d’être imprévisible. Le chasseur de tête Kayvon Thibodeaux ne prendra pas part à la rencontre pour Oregon, ce qui empêchera le quart-arrière des Sooners Caleb Williams de faire des cauchemars. Les deux opposants ont aussi navigué dans la houle lors des dernières semaines, avec des changements d’entraîneur-chef de part et d’autre.

- Oklahoma par 7

Peach Bowl

Michigan State (10-2) c. Pittsburgh (11-2)

30 décembre (19 h), Atlanta, Géorgie

Ce duel perd une partie de son intérêt puisque les deux équipes seront privées de leurs plus gros canons offensifs. Le quart-arrière de Pittsburgh Kenny Pickett ne prendra pas part au match. Il pourrait être le premier quart choisi au repêchage. Du côté de Michigan State, l’arme la plus redoutable, le porteur de ballon Kenneth Walker III (1636 verges au sol, 18 touchés cette saison) sera absent et met aussi le cap sur le repêchage. Pittsburgh est solide contre la course (sixième au pays), le plus gros atout offensif de Michigan State.

- Pittsburgh par 7

Gator Bowl

Wake Forest (10-3) c. Texas A&M (8-4)

31 décembre (11 h), Jacksonville, Floride

Texas A&M avait causé tout un émoi en infligeant l’unique revers de la saison à Alabama le 9 octobre, mais des défaites pour terminer la campagne contre Ole Miss et LSU ont replacé les choses dans une plus juste perspective. La ligne défensive très dominante ne pourra miser sur l’excellent DeMarvin Leal, qui se concentrera sur sa préparation en vue du repêchage. L’attaque de Wake Forest, avec le quart Sam Hartman, est toujours prête à exploser. Le dernier bowl entre ces deux clubs, en 2017, avait été spectaculaire avec un gain de 55 à 52 de Wake Forest.

- Wake Forest par 6

Fiesta Bowl

Notre Dame (11-1) c. Oklahoma State (11-2)

1er janvier (13 h), Glendale, Arizona

Notre Dame a bouclé une autre bonne saison, mais la formation sera privée de joueurs clés, dont le porteur de ballon Kyren Williams et le maraudeur Kyle Hamilton. Ce sera un premier match pour le coordonnateur défensif promu Marcus Freeman à la tête du Fighting Irish. Les deux défensives excellent. Pour les Cowboys d’Oklahoma State, difficile de savoir quelle version du quart Spencer Sanders se présentera. Il peut être très productif, mais a aussi été victime de 12 interceptions.

- Notre Dame par 6

Rose Bowl

Utah (10-3) c. Ohio State (10-2)

1er janvier (17 h), Pasadena, Californie

Les Buckeyes présentent probablement l’attaque la plus complète au pays avec le quart C.J. Stroud, les receveurs Chris Olave et Garrett Wilson, qui n’ont pas confirmé leur présence, ainsi que le jeune porteur TreVeyon Henderson. La défensive d’Utah a par contre bien fait contre la passe cette saison (195,3 verges par match). L’excellent secondeur Devin Lloyd sera-t-il en uniforme ? Le porteur Tavion Thomas tentera de faire mal paraître la défensive d’Ohio State contre la course, comme l’a fait Michigan.

- Ohio State par 14

Sugar Bowl

Baylor (10-2) c. Ole Miss (10-2)

1er janvier (20 h 45), La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Les Bears de Baylor, c’est la bonne vieille formule qui mise sur une défensive avare et un jeu au sol efficace. Au contraire, les Rebels d’Ole Miss sont l’incarnation moderne du jeu offensif ouvert, personnifié par le quart-arrière Matt Corral. Ce dernier peut faire mal autant au sol que par la passe. Il est d’ailleurs l’unique pivot avec plus de 3000 verges par les airs et plus de 500 par la course, ce qui lui vaudra d’être observé attentivement en vue du prochain repêchage de la NFL.

- Ole Miss par 10

Outback Bowl

Penn State (7-5) c. Arkansas (8-4)

1er janvier (12 h), Tampa Bay, Floride

On se permet de souligner ce match puisqu’il pourrait permettre de voir à l’œuvre le receveur québécois Malick Meiga, surtout si l’excellent Jahan Dotson décide de faire un trait sur la rencontre pour se préparer pour le repêchage. C’est d’ailleurs la décision qu’a prise son vis-à-vis d’Arkansas, Treylon Burks. Les deux programmes ont encaissé chacun trois revers cette saison contre des équipes qui figurent parmi les plus prestigieux bowls du «New Year’s Six». La défensive contre la passe d’Arkansas ne donne que 215 verges par match.

- Arkansas par 6

Citrus Bowl

Iowa (10-3) c. Kentucky (9-3)

1er janvier (13 h), Orlando, Floride

À un certain moment de la saison, Iowa se retrouvait au deuxième rang au pays, mais ce statut s’est vite évaporé. L’offensive est tout simplement incapable de suivre le rythme face aux prétendants plus sérieux en raison de ses carences dans le jeu aérien. Les deux rivaux miseront d’ailleurs sur la course et du jeu physique en défensive, mais Iowa devra faire sans son as porteur Tyler Goodson. Les Wildcats du Kentucky tenteront de décrocher une 10e victoire pour la quatrième fois seulement de leur histoire.

- Kentucky par 7

Cotton Bowl (demi-finale) *

Alabama (12-1) c. Cincinnati (13-0)

31 déc. (15 h 30), Arlington, Texas

Tous les yeux seront tournés vers Cincinnati, premier programme à se qualifier en séries qui n’est pas issu du « Power 5 » (les cinq plus puissantes conférences). Les Bearcats ont chèrement vendu leur peau l’an dernier face à Georgia lors du Peach Bowl et il n’y a aucune raison qu’ils s’écrasent aisément contre le Crimson Tide de l’Alabama. Les demis de coin de Cincinnati, Ahmad « Sauce » Gardner et Coby Bryant auront fort à faire contre l’attaque aérienne de l’Alabama menée par le dynamique quart-arrière Bryce Young et son receveur Jameson Williams, qui sortira au premier tour du repêchage. Le pivot des Bearcats Desmond Ridder devra être productif par la passe et au sol.

- Alabama par 8

Orange Bowl (demi-finale) *

Michigan (12-1) c. Georgia (12-1)

31 déc. (19 h 30), Miami, Floride

Voilà un duel qui s’annonce plus captivant sur le plan défensif qu’offensif. Georgia a présenté la meilleure défensive au pays... avant de subir un choc face à Alabama en finale de conférence (SEC). Du côté de Michigan, l’ailier défensif Aidan Hutchinson a tout brisé sur son passage cette saison et aurait largement mérité le trophée Heisman remis au joueur par excellence au pays. À ses côtés, David Ojabo complète un duo d’enfer. Le quart-arrière des Bulldogs de Georgia Stetson Bennett sera sous pression. Du côté de Michigan, le joueur clé sera le porteur Hassan Haskins. La défensive face à lui, menée par le secondeur Nakobe Dean, discret contre Alabama, ne donne que 81,7 verges au sol par match.

- Georgia par 10

* Les gagnants des deux demi-finales s’affronteront le 10 janvier, à 20 h, lors du championnat national, à Indianapolis, en Indiana