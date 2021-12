LNH: deux derniers matchs avant la pause

La Ligue nationale de hockey mettra ses activités sur pause pendant quelques jours, mercredi, mais il y aura tout de même deux rencontres qui seront disputées, mardi. Tout d'abord, les Flyers de Philadelphie affronteront les Capitals de Washington, puis le Lightning de Tampa Bay croisera le fer avec les Golden Knights de Vegas.

Les deux matchs seront présentés à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Les Capitals tenteront d'être l'équipe avec le plus de points au classement de l'Association de l'Est. Présentement, la formation de la capitale américaine et les Hurricanes de la Caroline ont 43 points, au sommet.

De leur côté, les Flyers ont 29 points en autant de matchs, au sixième échelon du classement de la section Métropolitaine.

Suivra par la suite un duel entre deux puissances du circuit Bettman. En effet, le Lightning (Atlantique) et les Golden Knights (Pacifique) s'affronteront en fin de soirée, dès 22h.

Les Golden Knights ont remporté leur cinq derniers duels.