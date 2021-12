Le’Veon Bell trouve preneur

Le porteur de ballon Le’Veon Bell s’est fait offrir une nouvelle chance dans la NFL, alors que les Buccaneers de Tampa Bay lui ont consenti un contrat, mardi.

Selon le réseau NFL Network, la signature est toutefois conditionnelle à ce que l’athlète de 29 ans passe avec succès des tests physiques.

Les «Bucs» ont soudainement besoin de profondeur à la position après que Leonard Fournette se soit blessé à une cuisse, dimanche, lors du match des siens contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. En l’absence de ce dernier, Ronald Jones devrait assumer le rôle de partant pour la formation floridienne qui présente un dossier de 10-4, bon pour le premier rang de la division Sud de la Nationale.

Choix de deuxième ronde (48e au total) des Steelers de Pittsburgh en 2013, Bell a connu beaucoup de succès à ses premières années dans la NFL avec la formation de la Pennsylvanie, franchissant la barre des 1200 verges franchies au sol à trois reprises en cinq saisons.

Après avoir raté la saison 2018, puisqu’il était impliqué dans une dispute contractuelle avec les Steelers, Bell a tenté un retour l’année suivante avec les Jets de New York, mais sans succès. Il a aussi obtenu une chance avec les Chiefs de Kansas City et plus récemment, plus tôt en 2021, avec les Ravens de Baltimore, sans toutefois retrouver sa forme d’antan.