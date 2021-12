Les Rams s’approchent du sommet

Les Rams ont finalement rattrapé les Cardinals de l’Arizona au sommet de la division Ouest de la Nationale, mardi à Los Angeles, en défaisant les Seahawks de Seattle 20 à 10.

Ainsi, les Cardinals et les Rams présentent le même dossier (10-4), mais la première des deux formations détient l’avantage puisqu’elle a un meilleur dossier contre des équipes de sa division.

Dans le duel du jour, repoussé de quelques jours en raison d’une éclosion de cas de COVID-19 dans le camp de la formation californienne, le quart-arrière Matthew Stafford et le receveur de passes Cooper Kupp ont une fois de plus uni leurs efforts. Le premier a complété 21 de ses 29 relais pour 244 verges, tandis que le second a capté neuf de ces ballons, pour 136 verges, en plus d’être celui qui a mis les mains sur les deux passes de touché de son pivot.

Durant le match, Stafford est aussi devenu le quart-arrière qui a atteint le plateau des 50 000 verges en carrière le plus rapidement dans l’histoire de la NFL, lui qui a eu besoin de 182 matchs pour y arriver.

Du côté des Seahawks, le pivot Russell Wilson a connu une autre sortie difficile, lui qui n’a complété que 17 de ses 31 remises, pour 156 verges. Il n’a pas réussi une seule passe de touché, mais a été victime d’une interception.

Les Seahawks ont aussi vu leurs espoirs de participer aux séries éliminatoires être réduits pratiquement à néant, eux qui ont une fiche de 5-9 à la suite de ce revers.

Jalen Hurts se lève pour les Eagles

Dans l’autre duel de la soirée repoussé en raison d’une éclosion de cas de COVID-19, cette fois dans le camp de l’équipe de football de Washington, les Eagles de Philadelphie ont profité de l’excellent boulot de leur quart-arrière Jalen Hurts pour défaire la formation de la capitale américaine 27 à 17.

La soirée de Hurts avait pourtant bien mal commencé, lui qui avait été victime d’une interception sur la première séquence offensive des siens, avant d’échapper le ballon au profit de ses adversaires sur la seconde.

Hurts s’est toutefois repris par la suite en participant à trois majeurs, soit deux par lui-même sur de jeux au sol et un autre par la voie des airs. L’athlète de 23 ans a finalement amassé 296 verges par la passe et 38 au sol.

Ses porteurs de ballon lui ont aussi été d’une grande aide, alors que Miles Sanders a parcouru 131 verges sur 18 portées, tandis que Jordan Howard en a ajouté 69 sur 15 portées.

Pour leur part, l’équipe de football de Washington a dû se débrouiller sans les services des pivots Taylor Heinicke et Kyle Allen, tous deux aux prises avec le virus. En remplacement, Garrett Gilbert a complété 20 de ses 31 relais pour 191 verges.

Les Eagles (7-7) occupent désormais le deuxième rang de la section Est de la Nationale, tandis que Washington (6-8) détient la troisième place.