COVID-19: les Canucks en bien meilleure forme que l’an dernier

Lourdement affligés par la COVID-19 la saison passée, les Canucks de Vancouver ont une bien meilleure réaction face aux éclosions qui affectent actuellement toute la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’an dernier, la formation de la Colombie-Britannique avait vu les cas positifs se multiplier dans ses rangs. La condition des joueurs s’est détériorée et ils ne s’en sont virtuellement jamais remis du reste de la saison.

Le premier à avoir été infecté cette année, Luke Schenn, est retourné parmi les siens lundi pour pratiquer après quelques jours de convalescence légère.

«Je crois que tout le monde voit la situation d’une manière différente, car on a accès à plus d’information, a résumé Schenn, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet, mardi. Au début, il n’y en avait pas du tout. Personne ne savait comment traiter la COVID-19 et il n’y avait pas de vaccins. On ne connaissait pas la sévérité de la chose et sa capacité à se propager selon le niveau de santé ou l’âge des gens.»

Selon l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, l’affreuse situation que l’équipe a vécue l’an dernier a lourdement motivé les joueurs à redoubler de sérieux face à l’arrivée du variant Omicron.

«L’élément malheureux, c’est que les gars sont passés au travers tout ça [la saison dernière]. On obtenu de mauvais résultats et ils ne voulaient pas que ça arrive à nouveau, a mentionné Boudreau. Ils ont fait très attention et ont probablement été un peu effrayés, mais je ne les blâme pas. Personne ne souhaite aux Canucks ce qu’ils ont subi l’an dernier. Donc, quand ils ont dit que ce n’était pas prudent de s’entraîner, nous ne l’avons pas fait.»

Différences

L’organisation des Canucks a grandement changé de visage depuis ce temps. Le directeur général Jim Benning et l’entraîneur Travis Green ont été limogés pour faire place à Jim Rutherford et Boudreau. On mise aussi beaucoup plus sur la communication directe entre joueurs et dirigeants.

«On apprenait beaucoup sur le sujet l’an dernier, mais cette année a été très différente, a analysé le capitaine de la formation, Bo Horvat. On connaît la rapidité avec laquelle ça se propage, ainsi on prend davantage de précautions par rapport à notre expérience du passé. Il y a aussi une meilleure communication, car on ne veut plus que ça arrive.»

«Je crois que c’est une bonne chose, d’avoir de la communication entre tout le monde et de ne pas être déconnecté. [...] On espère que tout le monde se sente bien, qu’on puisse guérir de ça et se remettre au boulot», a conclu Horvat.