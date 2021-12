Le DG des Devils en veut beaucoup plus de ses vétérans

À l’aube d’un congé des Fêtes devancé par la pandémie, le directeur général des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, a admis rester quelque peu sur son appétit devant les performances de certains joueurs, particulièrement ceux ayant plus d’expérience.

La formation de Newark, qui aurait normalement accueilli le Canadien de Montréal jeudi, occupe l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine avec une fiche de 10-15-5. Ce genre de dossier est largement insuffisant pour espérer une qualification aux séries éliminatoires. Interrogé au sujet des raisons à la base de ce bilan ordinaire, le DG a interpellé publiquement ses vétérans qui doivent en faire davantage selon lui.

«J’ai besoin de voir cette expérience acquise au fil des années qu’ils ont jouées. Elle doit se transformer en constance. Ce sont des leaders et les plus jeunes suivent les plus vieux. Nous n’avons pas le vestiaire le plus volubile et je respecte cela, mais les équipes tissées serrées disent les bonnes choses, puis les accomplissent», a expliqué Fitzgerald au site NHL.com, lundi.

Au nombre des hockeyeurs qui devraient se sentir concernés par les déclarations du patron, il y a deux anciens du Tricolore, P.K. Subban et Tomas Tatar. Le premier affiche au compte deux buts et neuf mentions d’aide pour 11 points en 27 rencontres ainsi qu’un différentiel de -3. Le second a inscrit 14 points en 30 sorties et sa fiche est de -5. Toutefois, ils ne sont pas les seuls. Dougie Hamilton, détenteur d’un contrat d’une valeur annuelle moyenne de 9 millions $, présente un dossier de -9 après 27 rencontres.

«Je ne sais pas ce qui a été dit durant le camp d’entraînement ou les 15 premières parties de la saison régulière, mais il nous faut trouver ces mots-là et les prononcer à nouveau, a affirmé le DG en rappelant le bon départ des Devils, qui ont accumulé 17 points dans leurs 15 premiers duels. D’après moi, une fois que nous aurons repris notre rythme en tant que groupe, nous retrouverons le club qui a bien amorcé l’année. C’était une formation plaisante à regarder.»

Aussi, Fitzgerald ne veut pas entendre des excuses pour justifier les ennuis des siens.

«Après le camp, nous avons été récompensés pour notre structure de jeu, notre engagement envers celle-ci et les détails, ainsi que pour les uns les autres. Je pense que cela s’est dissipé, a-t-il déploré. J’estime vraiment qu’on ne se défend pas comme nous le faisions plus tôt. On ne se présente pas en zone neutre de la même manière et on demande à deux gardiens sans expérience de nous aider à traverser cela.»

«Nous avons suffisamment d’expérience pour savoir comment jouer de façon appropriée, a-t-il poursuivi. Nous pouvons constituer l’équipe la plus jeune du circuit, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas à jouer adéquatement, en suivant de bonnes habitudes. On doit retrouver ce club qui jouait efficacement en effectuant plusieurs bonnes choses.»

C’est terminé pour Jakub Zboril

Le défenseur des Bruins de Boston Jakub Zboril ne reviendra pas au jeu cette saison, car il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit et devra se soumettre à une longue convalescence, a indiqué son équipe mardi.

L’athlète de 24 ans a d’ailleurs été opéré jeudi. Il avait été blessé durant le match du 2 décembre contre les Predators de Nashville en encaissant une mise en échec de l’attaquant Tanner Jeannot le long de la bande. Le joueur des Bruins avait eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour retraiter au vestiaire.

En conférence de presse, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy s’est dit déçu de ne plus pouvoir compter sur les services de l’arrière tchèque en 2021-2022, spécifiant qu’il avait fait sa place dans sa formation en jouant «du très bon hockey».

«J’ai subi cette blessure deux fois, a aussi dit Cassidy, qui peut donc se mettre dans la peau de son patineur. Il jouait de la bonne façon pour nous. J’espère vraiment qu’il n’y aura pas de complication dans sa rééducation.»

Cette saison, Zboril a inscrit trois mentions d’aide en 10 rencontres, tout en affichant un différentiel de +1.

Les Bruins ont disputé leur dernière partie jeudi face aux Islanders de New York, s’inclinant 3 à 1. Une éclosion de cas de COVID-19 dans leurs rangs a forcé le report de leurs deux duels de la fin de semaine passée, face au Canadien de Montréal et aux Sénateurs d’Ottawa samedi et dimanche.

À l’image du reste de la Ligue nationale (hormis les clubs en action mardi), la formation devra patienter minimalement jusqu’au 26 décembre avant de reprendre l’entraînement.

Cassidy a d’ailleurs spécifié qu’aucun de ses 10 patineurs dont le nom a été inscrit sur la liste des hommes touchés par la COVID-19 «n’était sérieusement malade». Il a indiqué que quelques-uns d’entre eux avaient de faibles symptômes.

Le pivot a aussi dit qu’il s’attendait à ce que Patrice Bergeron, Brad Marchand et Craig Smith soient en mesure de s’entraîner avec l’équipe le 26 décembre prochain.

Olympiques?

De plus, Cassidy a réitéré son désir de prendre part aux Jeux olympiques de Pékin en février prochain, lui qui doit être l’un des adjoints de l’entraîneur-chef du Canada, Jon Cooper, à la prestigieuse compétition.

«Je serais très déçu, a-t-il répondu quand on lui a demandé comment il réagirait si la LNH décidait finalement de ne pas participer aux Jeux. J’espèrerais que j’aurais une autre opportunité d’y aller dans le futur...»

Cassidy a toutefois précisé qu’il continuera de se préparer pour le tournoi olympique, tant et aussi longtemps qu’aucune décision n’a été officiellement annoncée concernant le retrait des membres du circuit Bettman.