«Je n'ai rien à cirer de ce que les gens pensent»

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, n’a pas du tout apprécié la pitoyable performance de son offensive, dimanche, et n’en déplaise aux dénigreurs du receveur de passes Antonio Brown, ce dernier aura sa place dans la formation la fin de semaine prochaine.

Les bonnes nouvelles sont rares ces temps-ci du côté des champions en titre du Super Bowl, blanchis 9 à 0 par les Saints de La Nouvelle-Orléans à leur dernière rencontre.

Pour la première fois en 15 ans, le quart Tom Brady a vu l’une de ses équipes complètement tenue en échec au tableau indicateur. Comble de malheur, les receveurs Mike Evans et Chris Godwin sont blessés; le second d’entre eux ne reviendra pas au jeu en raison d’une déchirure ligamentaire au genou, d’après la chaîne NFL Network.

Maintenant, Brown sauvera-t-il les siens, lui qui a terminé une suspension pour avoir présenté une fausse preuve de vaccination contre la COVID-19? Pourtant, l’an passé, Arians disait qu’à la moindre frasque de l’ancien des Steelers de Pittsburgh, il allait prendre la voie d’évitement. Or, son discours a changé depuis.

«Je n’en ai rien à cirer de ce que les autres pensent. La seule chose qui me préoccupe est cette équipe de football et ce qui est mieux pour nous, a affirmé l’instructeur-chef aux médias, lundi, tel que rapporté par le réseau ESPN. La situation a changé depuis cette déclaration. Beaucoup de trucs survenus au cours de la dernière année m’ont rendu fier de lui. Et j’ai pris une décision dans le meilleur intérêt de notre organisation.»

L’importance de rebondir

Ainsi, Brown et le demi de sûreté Mike Edwards, sanctionné pour les mêmes raisons, seront accueillis à bras ouverts par les «Bucs», qui restent très bien placés pour décrocher le titre de la section Sud de l’Association nationale.

Cependant, même avec une fiche de 10-4 et un bon coussin de trois victoires au sommet, ils ne veulent pas prendre de mauvais plis. Un retour en force face aux Panthers de la Caroline, dimanche, s’impose.

«Beaucoup de gars ont été blessés, mais ça fait partie du football, mentionnait Brady après le revers de son club. Donc, il faut déterminer ceux pouvant prendre la place et assumer certains rôles en jouant du bon football. Nous aurons à nous unir pour connaître une excellente semaine.»

En 2021, Brown a totalisé 418 verges et quatre touchés en 29 réceptions, disputant seulement cinq matchs.