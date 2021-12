Igor Shesterkin doit s'armer de patience

Le gardien de but des Rangers de New York Igor Shesterkin pourra renouer avec l’action aussitôt que les autorités de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettront aux équipes de reprendre leur calendrier régulier.

Le Russe était sur la touche depuis qu’il a subi une blessure au bas du corps il y a un peu plus de deux semaines (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Avec lui devant la cage, les Rangers ont affiché un dossier de 15-4-3. Le principal concerné a aussi maintenu une moyenne de buts accordés de 2,05 et un taux d’efficacité de ,937 depuis le début de la campagne.

«N’importe quel joueur qui revient au jeu donne une poussée d’énergie. C’est bien de le voir heureux d’être de retour. [...] Il a été bon pour nous et c’est bien de le retrouver. On peut voir les coéquipiers contents de son retour aussi», a noté Mika Zibanejad, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «New York Post», lundi.

Toutefois, en attendant, les matchs des Rangers, comme ceux de la plupart des équipes du circuit Bettman, ont été reportés. Shesterkin devra se contenter de s’entraîner avec les siens avant d’obtenir le feu vert pour prendre part à une rencontre, ce qui ne sera assurément pas avant le 27 décembre, et encore.

«On ne peut rien y faire, a relativisé l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Je suis certain qu’Igor aimerait renouer avec l’action, mais vous savez quoi? C’est ce que c’est. Le plus important, c’est que tout le monde est en santé et en sécurité. Il aura une journée de pratique supplémentaire et on verra à partir de là.»

Relève efficace

Pendant l’absence du portier numéro 1, c’est Alexandar Georgiev qui a pris le relais. Celui-ci avait connu un début de calendrier en dents de scie avant de retrouver ses repères et de maintenir un taux d’efficacité de ,935 pendant l’absence de son acolyte.

«"Georgie" n’a pas joué beaucoup, étant donné les performances de l’autre, donc ça peut être difficile et frustrant. Mais de jouer ces matchs de cette manière, c’est important pour notre groupe», a conclu Gallant.

Les Rangers sont dans une position favorable pour se qualifier en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017, eux qui revendiquent un dossier de 19-7-4.