Publié aujourd'hui à 16h18

Mis à jouraujourd'hui à 16h18

Nous suivons tous avec beaucoup d’intérêt Alexander Ovechkin dans sa course folle vers le record de Wayne Gretzky.

Parviendra-t-il à battre le prestigieux record de 894 buts du célèbre numéro 99 ? Ovechkin en a 752 soit 142 de moins que Gretzky.

Force et d’admettre qu’Ovechkin pourrait être beaucoup plus près de cette marque.

Premier choix de la LNH en 2004, Ovechkin aurait dû jouer sa première saison en 2004-05, mais celle-ci a été annulée en raison d’un conflit de travail dans la LNH. Il a donc été privé de 82 matchs.

Ovechkin a vécu un deuxième conflit de travail lors de la saison 2012-13 qui a été limitée à 48 parties. Ovechkin aurait pu jouer 34 matchs de plus.

Et les deux dernières saisons (2019-20 et 2020-21) ont été raccourcies en raison de la pandémie et ainsi fait rater un total de 28 matchs à Ovechkin.

C’est donc dire que, depuis le début de sa carrière, Ovechkin a été privé de 144 parties en raison de deux conflits de travail et de la pandémie.

Si on tient compte que sa moyenne de but par match en carrière est de 0,61, Ovechkin pourrait avoir marqué environ 87 buts lors de ses 144 matchs ratés.

Si on additionne ses 752 buts en carrière aux possibles 87 buts qu’il aurait marqué durant les fameux 144 matchs annulés, Ovechkin aurait au compteur présentement 839 buts. Il ne serait plus qu’à 55 buts du record de Gretzky.

Mais non ! Il est plutôt à 142 buts.

Et là, avec la recrudescence des cas de Covid-19, il faut craindre que la saison de la LNH soit chamboulée et Ovechkin pourrait malheureusement être privé de d’autres matchs.

Encore des bâtons dans les roues pour Ovechkin dans sa quête vers le record admirable de Wayne Gretzky.

Le meilleur de l'histoire en avantage numérique

Ovechkin est sur le point d’établir un record dans la LNH soit celui pour le plus grand nombre de buts inscrits en avantage numérique.

Le capitaine de Capitals de Washingotn est présentement à égalité au premier rang de l’histoire avec Dave Andreychuk. Les deux en ont 274.

Mais contrairement aux autres années, Ovechkin ne marque pas autant de buts en avantage numérique cette saison. Seulement cinq de ses 22 buts cette année ont été inscrits avec l’avantage d’un joueur.

Ovechkin domine plutôt la ligue pour les buts à égalité numérique avec 16.

À sa 17e saison dans la LNH et à l’âge de 36 ans, Ovechkin continue de nous émerveiller.