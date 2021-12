De belles distinctions pour Fernandez

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est la récipiendaire des titres de joueuse de l’année, d’athlète par excellence en simple et de joueuse la plus améliorée au Canada en 2021.

C’est ce qu’a indiqué Tennis Canada mardi, dans un communiqué.

Fernandez a connu une saison fantastique sur le circuit de la WTA. Elle particulièrement impressionné la galerie en atteignant la finale des Internationaux des États-Unis, où elle a baissé pavillon face à Emma Raducanu.

Pendant son parcours à Flushing Meadows, l’athlète de 19 ans a notamment disposé de trois rivales classées dans le top 5 mondial, soit Naomi Osaka, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka.

«Les amateurs de tennis du monde entier n’oublieront jamais l’incroyable parcours de Leylah jusqu’en finale des Internationaux des États-Unis. Son discours après le match nous a fait voir une joueuse plus mature que son âge et n’a laissé personne indifférent», a souligné le président et chef de la direction de Tennis Canada, Michael Downey, dans la missive de son organisation.

En mars, Fernandez a aussi mis la main sur son premier titre en carrière. Elle a remporté les grands honneurs du tournoi de Monterrey, au Mexique. La native de Montréal a aussi contribué à un gain du Canada contre la Serbie à la Coupe Billie Jean King, en avril.

Amorçant l’année au 88e échelon sur l’échiquier mondial, Fernandez a conclu sa campagne au 24e rang, ce qui représente un sommet en carrière. Il s’agit par ailleurs de la deuxième année d’affilée qu’elle est la lauréate du prix de la joueuse de l’année.

Les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Victoria Mboko ont aussi été récompensées pour leur saison 2021, elles qui ont respectivement été sélectionnées respectivement joueuse de double de l’année et joueuse junior par excellence.

«Nous tenons à féliciter Leylah, Gaby et Victoria pour leur exceptionnelle saison 2021. Malgré tous les défis placés par la COVID-19 sur leur route, nos joueuses canadiennes ont pu réaliser des performances spectaculaires dont nous pouvons tous être très fiers», a déclaré Downey.

Les récipiendaires masculins des honneurs annuels de Tennis Canada seront dévoilés mercredi.