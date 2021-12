COVID-19: les Raptors n’y échappent pas

Les Raptors de Toronto sont au nombre des organisations touchés par la COVID-19, qui a poursuivi son travail de démolition mardi, et quatre autres de leurs joueurs, Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Fred VanVleet et Malachi Flynn, suivent le protocole de la NBA.

Conséquemment, les deux hommes se trouvent dans la même situation que leurs coéquipiers Pascal Siakam, Gary Trent fils et Dalano Banton. L’organisation ontarienne devrait accorder un contrat à Tremont Waters, qui évolue au sein de la G-League, pour combler l’une des places vacantes dans sa formation.

Lundi, les Raptors ont cessé les entraînements d’équipe. Les athlètes travaillent toutefois individuellement en compagnie de leurs instructeurs. Le duel prévu en soirée contre le Magic d’Orlando a été remis en raison d’une éclosion dans le camp floridien. Cependant, l’affrontement face aux Bulls de Chicago, mercredi, est toujours à l’horaire.

Autres annulations

Ailleurs dans le monde du sport, les Championnats canadiens de cyclocross et les Nationaux sur piste élite/maître ont été annulés par Cyclisme Canada. Dans le premier cas, les participants devaient s’exécuter les 27 et 28 novembre, mais le tout avait été déplacé aux 8 et 9 janvier à cause de l’état d’urgence en Colombie-Britannique.

Quant aux Championnats canadiens, ils étaient prévus à Milton, en Ontario, du 7 au 9 janvier.

Puis, du côté de la Ligue américaine de hockey, d’autres affrontements ont été repoussés, mardi. Les Wolves de Chicago, affligés par la COVID-19, ne pourront visiter les Monsters de Cleveland, mercredi et jeudi.

Également, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ont vu leur rendez-vous de mercredi contre les Americans de Rochester repoussé. Puis, les deux prochaines parties du Crunch de Syracuse ont subi le même sort. Celles-ci devaient se dérouler mercredi et le 28 décembre. La filiale du Lightning de Tampa Bay doit maintenant se frotter au Rocket de Laval le lendemain, à la Place Bell.

Enfin, la rencontre du 28 décembre entre les Bruins de Providence et les Marlies de Toronto a été remise.