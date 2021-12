Au tour de la LHJMQ de suspendre ses activités

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé à son tour, mardi, qu’elle mettait ses activités sur pause en raison de la montée des cas de COVID-19.

Le circuit Courteau sera donc inactif d’ici le 7 janvier.

«La sécurité et la santé des joueurs et du personnel demeurent notre plus grande priorité. Ainsi, devant la sévérité de la situation liée au variant Omicron, il était approprié de demeurer prudent et d'allonger la pause des Fêtes», a écrit la LHJMQ dans un communiqué.

Ainsi, 40 parties sont touchées par cette annonce. La ligue a indiqué que celles-ci auront lieu plus tard en saison régulière.

De plus, la LHJMQ travaille sur une mise à jour de son protocole concernant le virus, et ce, dans le but de pouvoir permettre aux joueurs de se rapporter à leur formation le 3 janvier. Le circuit veut notamment miser sur des tests préventifs au retour des patineurs et des membres du personnel de ses équipes.