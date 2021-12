Un rare exploit pour Kaiden Guhle

Ayant été nommé capitaine de l’édition 2021-2022 d’Équipe Canada Junior lundi, Kaiden Guhle devient l’un des rares joueurs ayant été sélectionnés au repêchage par les Canadiens de Montréal à revêtir le ’’C’’ au Championnat de hockey mondial junior (CMJ).

L’échiquier de Dominique Ducharme compte actuellement sur un seul joueur à avoir occupé le rôle de capitaine à ce classique de Noël. Il s’agit d’Artturi Lehkonen lors de l’édition 2014-2015. L’attaquant finlandais avait alors récolté un but en cinq rencontres. L’ancien choix de deuxième tour, 55e au total du CH a représenté son pays à trois occasions, remportant notamment une médaille d’or tout en ayant récolté six réussites et trois mentions d’aide en 17 parties.

Jan Mysak (2020-2021)

En plus de Guhle et Lehkonen, Jan Mysak est le troisième et dernier membre de l’organisation montréalaise actuelle à avoir réalisé ce mandat. D’ailleurs, le 48e choix au total du Tricolore en 2020 pourrait répéter l’expérience, lui qui prend part au CMJ pour une troisième année consécutive. L’attaquant revendique trois buts et deux passes en dix duels. En raison de la COVID-19, l’athlète âgé de 19 ans a disputé 22 rencontres sous les ordres de Joël Bouchard au profit du Rocket de Laval la saison dernière où il a produit deux buts.

Martin Réway (2014-2015)

Martin Reway a, lui aussi, représenté la République tchèque trois fois plutôt qu’une marquant 21 points en 18 joutes. Choix de quatrième tour, 116e au total en 2013 des Glorieux alors qu’il faisait bonne figure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Olympiques de Gatineau, l’ailier de petit gabarit n’aura que passé à Montréal. Le gagnant d’une médaille de bronze en 2014-2015 en tant que leader de son pays, n’a disputé que cinq matchs avec le Rocket de Laval en raison de problèmes de santé avant de s’expatrier.

Jacob de la Rose (2014-2015)

Jacob De La Rose a revêtît les couleurs de la Suède à trois reprises. La 34e sélection du Tricolore en 2013 a mis la main sur deux médailles d’argent à ce tournoi en plus de produire 10 points en 20 parties. Le capitaine lors de l’édition 2014-2015 évolue actuellement dans son pays d’origine, à la suite d’un séjour de 242 joutes, 13 buts et 25 aides pour un total de 38 points dans le circuit Bettman.

Retour dans le passé

Yannick Weber, Kyle Chipchura et Éric Desjardins ont également arboré le fameux ’’C’’ au mondial junior en plus d’être repêché par la Sainte-Flanelle. Weber, choix de troisième tour, a participé au tournoi à trois occasions s'imposant offensivement. Le 18e choix de l'encan 2004, Kyle Chipchura a participé qu'une seule fois à l'événement où il a raflé l'or. Desjardins, lui, a pris part au CMJ à deux reprises remportant les grands honneurs avec l’unifolié en 1987-1988 alors qu'il avait le titre de capitaine.

Liste des capitaines d’ÉCJ lors des dix dernières éditions

Kaiden Guhle 2021-2022

Bowen Byram, Dylan Cozens et Kirby Dach 2020-2021

Barrett Hayton 2019-2020

Maxime Comtois 2018-2019

Dillon Dubé 2017-2018

Dylan Strome 2016-2017

Brayden Point 2015-2016

Curtis Lazar 2014-2015

Scott Laughton 2013-2014

Ryan Nugent-Hopkins 2012-2013