Cette année, j’ai lancé un balado intitulé « Dans l’œil du chat » qui est disponible notamment sur Qub radio et sur toutes les bonnes plates-formes de baladodiffusion. Dans ce balado, qui est intemporel, j’aborde des sujets, des tendances ou des événements historiques dans le monde hockey.

Dans le premier épisode, je me suis penché sur « Le déclin des gardiens de but québécois dans la Ligue nationale ». Les entraîneurs des gardiens de but François Allaire et David Marcoux, les recruteurs Jean-Philippe Glaude et Stéphane Pilotte ainsi que les anciens gardiens Jean-Sébastien Giguère, Eric Fichaud et Patrick Lalime étaient mes invités et ils ont ciblé les problèmes qui ont engendré un tel constat.

Dans mon plus récent épisode intitulé « Si près de la LNH », je me tourne vers les joueurs de hockey qui ont connu de belles carrières sans jouer un match dans la LNH. Mes invités Nicola Riopel, Danny Groulx, Olivier Latendress et Dominic D’Amour ont soit été repêchés par des équipes du circuit Bettman ou ont été sous contrat avec une équipe du grand circuit.

À travers les entrevues, mes invités ont parlé de leurs moments forts, de leurs déceptions et des raisons qui, selon eux, ont fait en sorte qu’ils n’ont jamais joué dans la LNH. Enfin, mon cinquième invité est Alex Belzile, des Canadiens de Montréal. Son cheminement vers la LNH est hors du commun et je voulais comprendre pourquoi lui a atteint la LNH et pas les autres.

Nicola Riopel

L’ancien gardien des Wildcats de Moncton, Nicola Riopel, a connu beaucoup de succès dans la LHJMQ. Il détient encore le record de la ligue pour la meilleure moyenne de buts accordés (2,01) en une saison. Choix de 5e tour des Flyers de Philadelphie en 2009, Riopel a joué dans la Ligue américaine, la Ligue de la Côte Est et en Europe. Le plus près qu’il s’est approché de la LNH, c’est lorsqu’il a été le gardien réserviste d’Andrei Vasilevskiy avec le Lightning de Tampa Bay.

Danny Groulx

Encore aujourd’hui, Danny Groulx est le défenseur qui a amassé le plus de points dans l’histoire de la LHJMQ (332) et il est le seul joueur à avoir gagné trois Coupes du Président avec trois équipes différentes (Val-d’Or, Acadie-Bathurst et Victoriaville). Groulx a été sous contrat dans l’organisation des Red Wings de Detroit, des Canucks de Vancouver, des Sharks de San Jose, des Canadiens de Montréal et des Blackhawks de Chicago. Dans la Ligue américaine, il a remporté le trophée remis au défenseur par excellence (2010) ainsi que la Coupe Calder avec le club-école des Canadiens en 2007. Groulx a disputé quelques matchs préparatoires dans la LNH, mais jamais un en saison régulière.

Olivier Latendresse

Olivier Latendresse n’avait été repêché dans la LNH, mais il avait accepté un contrat avec les Coyotes de Phoenix à l’âge de 18 ans, équipe avec laquelle il a disputé des matchs hors-concours. Auteur d’une saison de 125 points avec les Foreurs de Val-d’Or en 2005-06, Latendresse a aussi joué dans l’organisation des Canadiens de Montréal et des Flames de Calgary. Il a terminé sa carrière en Europe en jouant en Autriche et en France.

Dominic D'Amour

Défenseur costaud et robuste, Dominic D’Amour a gagné deux Coupes du Président de suite avec les Olympiques de Hull/Gatineau en 2003 et 2004. Choix de 3e tour des Maple Leafs lors de la séance de sélection de 2002, D’Amour a joué dans la Ligue américaine, dans la Ligue de la Côte Est et en Europe.

Alex Belzile

Rien n’indiquait qu’Alex Belzile était pour jouer un jour dans LNH. Choix de 11e tour de l’Océanic de Rimouski en 2009, Belzile n’a jamais été repêché par une équipe de la LNH et il a joué pendant huit saisons dans les rangs mineurs professionnels avant de finalement jouer son premier match dans la LNH le 7 août 2020 dans l’uniforme des Canadiens de Montréal. Il a déjoué tous les pronostics.