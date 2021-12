NFL: du suspense jusqu’à la fin

Plus les semaines passent dans la NFL et plus il est permis de se demander s’il y a un véritable prétendant aux grands honneurs qui parviendra à se détacher du lot.

À chaque fois qu’une équipe semble atteindre le sommet de la montagne, elle retombe aussitôt sur terre sans parachute.

L’exemple le plus récent est celui des Cardinals. Il y a deux semaines, ils semblaient invincibles. Ils venaient de remporter deux matchs privés de leur meneur, le quart-arrière Kyler Murray. Puis, deux défaites successives face aux Rams et aux... Lions !

Comment une équipe qui semblait autant en contrôle en arrive à s’effondrer totalement à Detroit ?

Cette fin de parcours a des airs de déjà-vu pour les Cardinals, qui avaient terminé la saison dernière avec un dossier de 3-6 à leurs neuf derniers matchs après un départ canon, pour ensuite rater les séries.

À moins d’une catastrophe, les Cardinals ne rateront pas leur coup cette fois, mais soudainement, la lutte pour le sommet de leur division est ranimée avec les Rams et rien ne va plus.

Les Cards, privés de leur receveur DeAndre Hopkins pour le reste du calendrier régulier, doivent maintenant affronter les Colts, les Cowboys et les Seahawks. C’est loin d’être dans la poche !

D’autres points d’interrogation

Les Packers ont quant à eux ajouté une victoire, mais de peine et de misère face à des Ravens complètement décimés par les blessures qui s’accumulent. La défensive a mal paru face au quart-arrière substitut Tyler Huntley.

Les Cowboys ont également enregistré une autre victoire, mais encore là, quelque chose cloche. La défensive continue de jouer à un niveau élevé, mais ça aide quand les trois derniers quarts-arrière affrontés se nomment Trevor Siemian, Taylor Heinicke et Mike Glennon.

Et pendant ce temps, l’attaque continue d’être au neutre avec trois touchés en 11 possessions dans la zone payante depuis deux semaines.

Qu’on se comprenne bien, autant les Cardinals que les Packers ou les Cowboys sont de bonnes équipes. Sauf que cette saison, il n’y a pas encore un prétendant clair pour ravir le trône aux Buccaneers dans la conférence nationale.

La course se resserre

Dans la conférence américaine, une parité similaire frappe. Depuis quelques semaines, les Patriots semblaient filer tout droit vers la gloire, mais le revers de samedi face aux Colts a rappelé qu’ils ont aussi des lacunes, notamment en défensive contre la course.

Mine de rien, les Bills ont gagné et le duel entre les deux équipes la semaine prochaine procurera le premier rang de la division Est au gagnant.

La division Nord est complètement folle avec quatre équipes qui ont des chances réalistes de passer en séries, avec des dossiers gagnants.

Dans le Sud, les Titans sont incapables de produire offensivement et la glissade se poursuit avec trois défaites en quatre matchs. Le coussin devant les Colts se rétrécit de semaine en semaine.

Les Chiefs sont au sommet de leur forme dans l’Ouest actuellement. Mais dès que les louanges d’une équipe sont chantées, ça tourne en chant du cygne !

Il n’y a donc pas une équipe en total contrôle qui domine outrageusement. C’est exactement ce que la NFL souhaite.

GAGNANTS

Les Chiefs

La victoire de jeudi, combinée aux défaites des Patriots et des Titans, propulse les Chiefs au premier rang de la conférence américaine. Incroyable quand on pense que cette équipe montrait un dossier de 3-4 il y a sept semaines.

Jonathan Taylor

Sa performance a eu lieu samedi, mais impossible de la passer sous silence. Avec 170 verges au sol face aux Patriots, le porteur des Colts a rappelé qu’il doit être considéré dans la course pour le titre de joueur le plus utile.

Les Bengals

Incroyable mais vrai, les Bengals sont actuellement au premier rang de la division Nord de l’AFC en vertu de leur victoire et de la défaite des Ravens. Cette division mettant aux prises quatre clubs avec des fiches gagnantes sera palpitante à suivre jusqu’à la fin.

T.J. Watt

Le secondeur des Steelers a été égal à lui-même avec cinq plaqués, 1,5 sac du quart et un échappé recouvré, en plus d’avoir frappé Ryan Tannehill à trois reprises. Watt dérange constamment et le compteur affiche maintenant 17,5 sacs.

Les Packers

La victoire a procuré aux Packers le championnat de la division Nord de la NFC et ils sont ainsi devenus la première équipe officiellement qualifiée en séries.

PERDANTS

Les Cardinals

Non seulement ils ont perdu face aux Lions, mais ils n’ont jamais été dans le coup. Cette équipe semblait au sommet du monde il y a deux semaines et implose depuis. Inquiétant...

Mike Glennon

Le quart substitut des Giants a encore été atroce avec trois interceptions. Si ce type était médecin et qu’il commettait autant de bourdes, son droit de pratique serait vite révoqué. Il existe certainement d’excellentes ligues de garage pour lui.

Les Titans

D’accord, les Titans manquent cruellement de munitions à l’offensive, mais ce n’est pas une excuse pour les quatre revirements, dont trois ballons échappés. Les Colts chauffent maintenant les Titans dans la division Sud.

Les Jaguars

Même débarrassés de la lourdeur du dossier Urban Meyer, les Jaguars ont été incapables de bien paraître face aux Texans. Il y a de quoi être complètement découragé de cette équipe de troisième ordre.

Les Ravens

Si les séries débutaient aujourd’hui, les Ravens n’y participeraient pas. Toute une dégringolade pour cette équipe qui continue de se battre avec énergie malgré des tonnes de blessures.

5 jeux de la semaine

1. JOE HADEN JOUE LES HÉROS

Le demi de coin des Steelers Joe Haden a effectué son retour au jeu après quatre semaines d’absence. Et quel retour ! Sur le dernier jeu du match pour les Titans, sur un quatrième essai, il a rejoint le receveur Nick Westbrook-Ikhine en le plaquant à la perfection tout juste avant le marqueur du premier jeu. L’exécution parfaite a permis aux Steelers de s’assurer la victoire. Plus tôt, il avait aussi recouvré un échappé qui a ensuite permis aux Steelers de niveler la marque à 13 à 13. Difficile de demander mieux pour un retour au jeu.

2. LONG RETOUR

Dans le duel des bas-fonds entre Texans et Jaguars, Tremon Smith a été responsable du jeu le plus spectaculaire avec un retour de botté de 98 verges pour un touché. Il s’agissait du premier touché pour les Texans sur un retour de botté d’envoi depuis le 4 octobre 2009. Les touchés sur des retours de bottés ne sont plus monnaie courante et c’était seulement une sixième occurrence cette saison. Un beau moment pour le demi de coin qui s’est promené entre Kansas City, Green Bay, Philadelphie, Indianapolis et Houston depuis 2018.

3. TOUCHÉ DE WILKINS

Vive les touchés de gros bonshommes ! Surtout quand ils surviennent dans des moments importants, comme ce fut le cas pour Christian Wilkins face aux Jets. Dans un match chaudement disputé, le gros plaqueur a capté une passe d’une verge de Tua Tagovailoa pour inscrire son deuxième touché en carrière. Dans une victoire par sept points, ce jeu a tout changé et procuré une sixième victoire de suite aux Dolphins. Et que dire de sa danse du ver en guise de célébration !

4. SCÈNE INQUIÉTANTE

À Denver, une scène troublante est survenue au troisième quart. Le quart-arrière des Broncos Teddy Bridgewater a fui la pression dans sa pochette pour tenter une course. Le jeu s’est terminé en véritable vol plané et l’atterrissage au sol a laissé Bridgewater complètement assommé. Le pivot a ensuite été transporté en civière, tandis que les médecins ont pris soin de retirer son protecteur facial. Il a quitté le stade sous les cris « Teddy, Teddy, Teddy » de la foule. Prompt rétablissement.

5. AUTRE CONVERSION RATÉE

Les Ravens avaient fait la manchette en s’inclinant face aux Steelers sur une conversion de deux points ratée, plutôt que de tenter un botté pour forcer la prolongation. Hier, après un touché au sol du quart-arrière Tyler Huntley qui rapprochait les Ravens à un point des Packers, l’entraîneur-chef John Harbaugh a de nouveau adopté la même stratégie et la conversion a encore avorté. Le pire, c’est que même en cas de réussite, il restait 42 secondes à Aaron Rodgers et aux Packers, en plus d’un temps d’arrêt, pour reprendre les devants.