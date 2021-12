La COVID-19 sème beaucoup d’incertitude dans la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) est en plein cœur d’une multiplication de cas de COVID-19 et de son variant Omicron, ce qui laisse planer beaucoup d’incertitude sur le futur de la saison.

Louis Jean et Alexandre Picard ont discuté de plusieurs enjeux liés à ces craintes dans la baladodiffusion «Temps d’arrêt» de QUB radio.

Le circuit Bettman a reporté plus d’une quarantaine de matchs dans les derniers jours et beaucoup de questions seront prochainement posées concernant les dates de reprise de ces parties.

«Je ne pense pas que les joueurs veulent jouer jusqu’au mois de juillet comme l’an passé, a mentionné Picard. Je ne crois pas non plus qu’ils souhaitent revivre la bulle. Et je me demande comment ils vont trouver une date pour rejouer ces matchs-là.»

Ainsi, l’effet domino est loin de s’estomper. La possibilité que les meilleurs hockeyeurs évoluant dans la LNH puissent se présenter aux Jeux olympiques diminue de jour en jour.

«C’est 40 matchs en ce moment qui sont annulés ou qui doivent être reportés, et ça commence à faire beaucoup, a poursuivi Picard. Ça commence à mettre en péril les Jeux olympiques. J’ai l’impression que les joueurs n’iront pas aux Jeux olympiques.»

Divergence d’opinions

Le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, a livré ses impressions - quelque peu controversées – par rapport à la situation.

«Au final, nos joueurs qui reçoivent des résultats positifs ont très peu ou pas du tout de symptômes, a expliqué Yzerman en conférence de presse, samedi. Il faudrait leur demander, mais je suis pas mal certain que les joueurs veulent jouer. Il n’y en a pas qui sont venus nous voir en nous disant qu’ils aimeraient que les parties soient reportées.»

Du côté de l’Association des joueurs et des dirigeants de la LNH, des frictions ont pu être ressenties par rapport à ce message, étant donné qu’ils ont travaillé si fort à établir un protocole à respecter devant la menace du coronavirus.

«Je ne suis pas sûr que ç’a été bien reçu par Gary Bettman, Bill Daly et la LNH. On n’aime pas ça : soudainement, on met en doute les protocoles qui ont été établis, négociés entre les joueurs et la ligue», a estimé Jean.

La COVID-19 n’étant pas encore domptée et avec le variant Omicron qui s'installe sur le continent, les joueurs peuvent ressentir davantage d’incertitude par rapport à un retour au jeu dans des circonstances sécuritaires. On peut prendre l’exemple de Brandon Sutter qui, affligé de la COVID-19 l’an dernier, n’a toujours pas été capable de s’en remettre et de renouer avec l’action.

«Pour moi, si j’étais un joueur, ce serait un drapeau rouge, a ajouté Jean. Veux-tu vraiment risquer ta carrière, mais surtout ta vie? Qu’est-ce qui va venir après avoir joué parce que tu veux sauver ta saison?»