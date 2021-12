Dur coup pour les Buccaneers

Les Buccaneers de Tampa Bay devront se débrouiller sans le receveur de passes Chris Godwin pour le reste de la saison 2021.

Celui-ci a été blessé durant le deuxième quart de la défaite de 9 à 0 de dimanche soir contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. Selon ce qu’a appris le réseau NFL Network lundi, Godwin a subi une déchirure ligamentaire à un genou.

L’athlète de 25 ans est le receveur le plus productif des champions en titre du Super Bowl. En 14 parties, il a attrapé 98 ballons pour des gains de 1103 verges et cinq touchés.

Godwin deviendra joueur autonome au terme de la présente campagne.

Également tombé au combat face aux Saints, le receveur de passes Mike Evans souffre d’une élongation musculaire à une cuisse. D’après le réseau ESPN, son état sera évalué quotidiennement et il est possible qu’il soit de la formation des «Bucs» dimanche prochain, lorsqu’ils visiteront les Panthers de la Caroline au Bank of America Stadium.

La formation de Tampa Bay a maintenu un dossier de 10-4 jusqu’à maintenant en 2021 et occupe le premier échelon de la section Sud de l’Association nationale.