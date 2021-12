COVID-19: Ryan O’Reilly exprime sa frustration

Pendant que la Ligue nationale de hockey (LNH) est aux prises avec de multiples éclosions de COVID-19, l’attaquant des Blues de St. Louis Ryan O’Reilly aimerait que les protocoles du circuit concernant le virus soient plus permissifs.

C’est ce qu’il a indiqué dimanche, durant la conférence de presse qu’il a tenue après la défaite des siens de 4 à 2 contre les Jets de Winnipeg.

«Nous avons des gars vaccinés et doublement vaccinés qui n’ont aucun symptôme et ils doivent tout de même se conformer aux protocoles de la ligue concernant la COVID-19. Je crois que j’aimerais qu’il n’y ait pas de test de dépistage quand un joueur ne présente aucun symptôme, mais ce n’est pas à moi de prendre cette décision», a affirmé O’Reilly.

«Ce sont aux joueurs et à la ligue de faire ces choix, a poursuivi le capitaine des Blues. Espérons que nous serons en mesure de trouver une solution, car c’est de plus en plus frustrant.»

«Nous voulons poursuivre notre saison et jouer, mais de la façon sont les choses vont, c’est la sécurité qui doit être la priorité. Ce serait toutefois bien de trouver une issue.»

D’autres joueurs sceptiques

Les Blues ont vu leurs trois derniers affrontements avant la pause de Noël dans la LNH reportés, et ce, en raison de la décision du circuit de ne pas permettre la tenue de matchs transfrontaliers.

O’Reilly n’a d’ailleurs pas été le seul membre de son équipe à remettre en question les façons de faire du circuit Bettman.

«La plupart des gars qui obtiennent des résultats positifs sont assis à la maison sans aucun symptôme. Ils se sentent bien et assez à l’aise pour jouer», a dit le défenseur Torey Krug.

«Il y a une grippe qui se propage actuellement et les gars ont été beaucoup plus affectés par celle-ci. Je suis déçu qu’on ne puisse pas jouer, mais on ne peut rien y faire tant que de nouveaux protocoles ne seront pas mis en place.»

Les Blues doivent reprendre l’action le 27 décembre prochain, lorsque les Devils du New Jersey seront en principe de passage à l’Enterprise Center.