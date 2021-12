Les Saints blanchissent Brady

Tom Brady a vu la majorité de ses cibles favorites tombées comme des mouches dimanche soir au Raymond James Stadium. Le quart-arrière et les Buccaneers de Tampa Bay ne se sont jamais remis de ces nombreuses pertes et se sont inclinés 9 à 0 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

En effet, les receveurs de passes Chris Godwin et Mike Evans ont quitté le duel à quelques minutes d’intervalle. Puis le porteur de ballon Leonard Fournette est tombé au combat à son tour.

Brady n’a finalement complété que 24 de ses 45 relais pour 190 verges, en plus d’être victime d’une interception et d’échapper le ballon une fois, avant de le voir être recouvré par ses adversaires. C’est la première fois depuis le 10 décembre 2006 – et seulement la troisième fois de sa carrière - que Brady est blanchi par un adversaire.

Du côté des Saints, le botteur Brett Maher a inscrit l’ensemble des neuf points des siens, en réussissant ses trois tentatives de placement.

Les Saints ont aussi eu quelques problèmes offensivement. Le pivot Taysom Hill n’a amassé que 154 verges par la voie des airs, dont 112 à l’endroit du receveur de passes Marquez Callaway. Hill a aussi franchi 33 verges grâce à ses jambes.

Malgré la défaite, les Buccaneers (10-4) préservent aisément le premier rang de la section Sud de la Nationale, tandis que les Saints (7-7) s’emparent seuls du deuxième rang de cette division.