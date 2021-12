Les Oilers coiffent le Kraken de justesse

Warren Foegele a marqué un but controversé en milieu de troisième période et les Oilers d’Edmonton ont défait le Kraken de Seattle 5 à 3, samedi soir, au Climate Pledge Arena.

Il s’agit d’une deuxième victoire de suite pour les Oilers alors que le Kraken de son côté subi une cinquième défaite à ses six derniers matchs.

En plus du filet victorieux, Foegele avait également inscrit le deuxième but de son équipe en fin de première période. Evan Bouchard, Colton Sceviour et Connor McDavid, dans un filet désert, ont également marqué pour les vainqueurs. Ryan Donato, Jared McCann et Carson Soucy ont assuré la réplique pour le Kraken.

Leon Draisaitl a terminé la soirée avec trois aides. En plus de son but, Connor McDavid a également récolté une passe. Les deux coéquipiers se retrouvent donc à égalité au premier rang des compteurs de la LNH.