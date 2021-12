Les joueurs s'inquiètent, mais veulent continuer

Les joueurs des Canadiens étaient de retour à l'entraînement, dimanche, après en avoir sauté un, samedi, afin de limiter les risques de propagation de COVID-19 au sein du groupe.

Voyez le point de presse de l'entraîneur, Dominique Ducharme, en vidéo principale.

C'était notamment l'occasion pour Brendan Gallagher de renouer avec ses coéquipiers après avoir été mis au rancart par le satané virus pendant quelques jours.

Le numéro 11, qui semblait heureux de reprendre ses activités régulières, a notamment admis que le virus l'avait frappé dur pendant les deux premiers jours. Les choses se sont replacées ensuite.

«Je n'ai aucune idée comment je l'ai attrapé (...) heureusement j'ai été dépisté avant que ça ne se propage», a-t-il affirmé.

Point de presse B. Gallagher -

Le tenace attaquant a admis que les joueurs s'inquiétaient de la situation à l'approche de Noël.

«La possibilité d’une quarantaine dans une chambre d’hôtel à New York fait peur, a-t-il expliqué. Nous voulons passer Noël avec nos familles. Mais comme tout le monde, nous voulons travailler.»

Gallagher a aussi souligné que la lenteur du gouvernement à administrer la troisième dose du vaccin à la population causait une certaine frustration au sein du groupe.

Pour le gardien substitut Samuel Montembeault, c'est semblable, mais ce dernier souhaite néanmoins que le prochain voyage de l'équipe ait lieu.

«On a vraiment eu une bonne pratique aujourd'hui et on se prépare comme si on allait faire le voyage à New York», a-t-il expliqué.

«On m'a déjà confirmé que j'avais la chance de jouer dans le voyage alors si on y va, je vais être content», a également souligné le gardien québécois, avant de préciser que la santé et la sécurité de tout le monde demeure une priorité.

Point de presse de S. Montembeault -