Les Jets renouent avec la victoire

Les Jets de Winnipeg ont mis fin à une courte séquence de trois défaites, dimanche au Canada Life Centre, en défaisant les Blues de St. Louis, dans ce qui s’est avéré être le dernier match entre une formation canadienne et une formation américaine avant la pause du Temps des fêtes de la Ligue nationale.

En effet, durant le duel opposant les deux équipes, le circuit Bettman a indiqué que ces rencontres transfrontalières ont toutes été repoussées en raison de la recrudescence de la COVID-19 et de son nouveau variant, Omicron, dans les derniers jours.

L’attaquant Nikolaj Ehlers a grandement contribué à la victoire des siens. Le Danois a d’abord ouvert les hostilités en secouant les cordages, un peu moins de cinq minutes après le début du deuxième vingt.

Ehlers a ensuite démontré ses talents de passeurs, lui qui a amassé des mentions d’aide sur les trois autres buts des siens, des réussites de Mark Scheifele et Paul Stastny (deux fois). Il compte ainsi 12 buts et autant de mentions d’aide en 30 matchs cette saison. En plus de ses deux filets, Stastny a aussi ajouté une mention d’aide.

Ehlers, Scheifele et Stastny font partie d’un groupe de patineurs qui devront élever leur niveau de jeu d’un cran dans les prochaines semaines, puisque la formation manitobaine a annoncé qu’elle devra se débrouiller sans les services de son capitaine Blake Wheeler pour une longue période, sans toutefois préciser la longueur exacte de son absence. Le nom de Wheeler a été placé sur la liste des blessés à long terme, en raison d’une blessure au bas du corps.

Vladimir Tarasenko et Niko Mikkola ont assuré la réplique des visiteurs.

Devant la cage des vainqueurs, Connor Hellebuyck a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées dans sa direction, tandis que son vis-à-vis, Jordan Binnington, a cédé quatre fois sur 34 lancers.