Le prochain match des Raptors reporté

La NBA a annoncé le report de cinq matchs en lien avec la COVID-19 dimanche, dont celui prévu le lendemain entre les Raports de Toronto et le Magic d’Orlando.

Les deux formations avaient rendez-vous dans la Ville Reine.

Les autres matchs touchés sont ceux de dimanche entre les Nuggets de Denver et les Nets de Brooklyn, les Cavaliers de Cleveland et les Hawks d’Atlanta, ainsi qu’entre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les 76ers de Philadelphie.

Le match prévu mardi impliquant les Wizards de Washington et les Nets est aussi passé dans le tordeur. Pour le moment, la NBA n’a pas annoncé quand seront reprogrammés ces duels.

Dans un communiqué, le circuit Silver a indiqué qu’il avait pris ces décisions parce que «des joueurs et des membres du personnel sont maintenant soumis aux protocoles concernant la COVID-19».

Chez les Raptors, les noms de Pascal Siakam et Dalano Banton ont été inscrits sur la liste des joueurs indisponibles en raison du virus samedi. Du côté du Magic, au moins cinq joueurs sont incommodés par le coronavirus.

Un peu plus tôt cette semaine, le réseau ESPN a appris que la NBA et son Association des joueurs étaient en négociation concernant un plan qui obligerait les équipes du circuit incommodées par la COVID-19 à embaucher des joueurs de remplacement pour éviter d’éventuels reports.