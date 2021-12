Cédric Paquette en isolement préventif

L’attaquant Cédric Paquette était absent de l’exercice du Canadien de Montréal, dimanche matin.

Le Québécois est en attente d’un résultat d’un test de dépistage à la COVID-19. Rappelons que la veille, le CH a été contraint d’inscrire le nom de l’ailier Artturi Lehkonen sur la liste des joueurs indisponibles en raison du virus.

Le Bleu-Blanc-Rouge avait d’ailleurs annulé son entraînement de samedi. Le match prévu contre les Bruins de Boston en soirée avait précédemment été reporté en raison d’une éclosion de COVID-19 au sein du club du Massachusetts.

Lundi, le Canadien s’envolera pour New York, où il se mesurera aux Islanders le soir même. La Sainte-Flanelle a ensuite rendez-vous avec les Rangers de New York (mercredi) et les Devils du New Jersey (jeudi).

En prévision de ce voyage, le CH a procédé aux rappels des attaquants Alex Belzile, Lukas Vejdemo et Rafaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval.

Formation du CH à l’entraînement :

Attaquants :

Drouin – Dauphin – Ylonen

Hoffman – Suzuki – Evans

Belzile – Poehling – Caufield

Pezzetta – Vejdemi - Harvey-Pinard/Gallagher

Défenseurs :

Chiarot – Savard

Kulak – Clague

Romanov – Petry

Niku – Wideman

Gardiens

Allen

Montembeault