Les Remparts massacrent les Voltigeurs

Même si c’était le match «Édition des Fêtes» au Centre Marcel Dionne, les Remparts de Québec n’ont pas fait de cadeaux aux Voltigeurs, samedi, à Drummondville. Les Diables rouges ont massacré les favoris de la foule par la marque de 9 à 3.

Comme la veille, les Remparts ont inscrit quatre buts en première période avant de se sauver avec la victoire, une sixième de suite.

Malgré un but de Christophe Farmer, les Voltigeurs ont livré une solide bataille aux visiteurs pendant une bonne partie de l’engagement initial. Ils se sont cependant écroulés en fin de période.

Les Remparts ont frappé trois fois en moins de trois minutes pour taire les 2584 partisans présents.

Mikael Huchette a complété un superbe échange à trois avec Viljami Marjala et Théo Rochette en avantage numérique. Zachary Gravel a scié les jambes des Voltigeurs avec deux buts rapides avant de retraiter au vestiaire.

Anéantir les espoirs

Il n’y avait que 13 secondes d’écoulées au deuxième tiers lorsque le gardien des Remparts, William Rousseau s’est fait surprendre par Justin Côté. Les Diables rouges n’ont toutefois pas tardé pour anéantir les espoirs des Voltigeurs.

Nathan Gaucher a marqué d’un tir vif, avant de toucher la cible une seconde fois en désavantage numérique, quelques minutes plus tard, pour chasser Riley Mercer du match.

Privé de son gardien numéro un, Franceso Lapenna, en raison d’une blessure, Drummondville a fait confiance à Jordan Lambert. Le joueur affilié en était à ses premiers pas dans le circuit Courteau. Il s’est fait accueillir par Zachary Bolduc qui l’a battu d’un tir parfait dans la partie supérieure.

Si les Voltigeurs ont remis des cadeaux à leurs partisans, le portier a lui aussi fait preuve de générosité à l’endroit de Bolduc avant la fin du deuxième engagement. Le tir de l’espoir des Blues de St. Louis a frappé la mitaine du gardien avant de franchir la ligne rouge.

Zachary Gravel a complété son tour du chapeau en troisième période. Les Voltigeurs ont marqué deux fois avant la fin du duel.

La troupe de Patrick Roy reprendra l’action le 28 décembre prochain contre le Drakkar à Baie-Comeau.

«Notre jeu a monté d’un cran»

Difficile de demander un meilleur scénario avant la pause de Noël pour les Remparts de Québec, qui viennent de dominer coup sur coup les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville.

«C’est un peu comme le match d’hier [vendredi], a commenté Patrick Roy. On a été vraiment solide pendant les deux premières périodes [...]. Ce qu’on veut, c’est jouer de la bonne façon et c’est ce qu’on a vu. Même à 9 à 1, je sentais que l’on continuait de travailler.»

«Depuis quelques semaines, on joue avec beaucoup de confiance, a-t-il ajouté. Je sens que notre jeu a monté d’un cran. Même à l’approche de la période des Fêtes, notre groupe est resté focus et c’est tout à l’honneur des joueurs.»

Dans la victoire, Zachary Gravel a inscrit un tour du chapeau et James Malatesta a terminé la rencontre avec quatre mentions d’aide.

«C’est sûr que d’être capable de mettre Malatesta, Gravel et Mikael Huchette sur notre troisième trio, ça nous donne une profondeur assez solide, a poursuivi l’entraîneur. On a quatre trios qui peuvent produire offensivement.»

À l’approche de la période de transactions, Patrick Roy ne sent aucune urgence. Il est très confortable avec le groupe qu’il a sous la main.

«Du côté des transactions, il n’y a rien de préparé, a-t-il mentionné. Lorsqu’on joue comme ça, c’est difficile regarder ailleurs.»

Inacceptable

Dans le camp des Voltigeurs, l’entraîneur Steve Hartley a qualifié le résultat «d’inacceptable». Il a vu sa troupe s’écrouler en fin de première période en accordant trois buts en quelques minutes.

«La chaîne a débarqué solide, a dit Hartley. On avait eu un bon départ et on a eu de bonnes chances de marquer.»

Steve Hartley a blâmé le travail des officiels qui, selon lui, ont aidé le travail des Diables rouges.

«J’ai trouvé nos deux punitions tirées par les cheveux, a-t-il fait savoir. Les Remparts avaient une avance de 2 à 0 à ce moment-là et c’est tombé 4-0 par la suite. Ils n’ont pas besoin d’aide, mais on se devait d’être meilleur [...]. On a fait face à de l’adversité et on a mal réagi.»

Québec profitera de plus d’une semaine de repos, avant de se diriger vers Baie-Comeau pour affronter le Drakkar. Les Remparts seront de retour devant leurs partisans le 30 décembre prochain pour se mesurer à l’Océanic de Rimouski.