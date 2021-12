Le partenaire de Thomas Chabot absent un mois

Si Thomas Chabot est sans contredit un défenseur à caractère offensif, chaque arrière qui aime se porter en attaque a besoin d’une pierre d’assise défensive. Chez les Sénateurs d’Ottawa, c’est Nikita Zaitsev qui joue ce rôle avec le Québécois, mais une blessure le tiendra désormais à l’écart pour environ un mois.

Le Russe s’est blessé au talon en première période du match de vendredi soir face au Lightning de Tampa Bay. Chabot avait d’ailleurs inscrit son premier filet de la saison dans cette défaite de 2 à 1.

Samedi, l’entraîneur-chef D.J. Smith a dit s’attendre à ce que son défenseur rate quatre semaines d’activités.

«Ça nous blesse aussi. Ça nous affecte défensivement. Je crois qu’il faisait du très beau boulot et qu’il était au sommet de sa forme. Chabot et lui connectaient très bien», a admis le pilote des «Sens».

Zaitsev tarde à produire offensivement cette saison, lui qui n’a amassé que deux points en 22 rencontres. Or, il joue en moyenne plus de 18 minutes par partie et s’acquitte de tâches importantes dans sa propre zone.

«[Le perdre] aussi tôt, c’était dur. Ça fait partie du jeu. Tous les gars à la ligne bleue en ont fait plus», avait mentionné Chabot en conférence de presse après le match.

Le nouveau partenaire du Québécois pourrait être un autre Russe, Artem Zub, mais Smith a indiqué que ses duos pouvaient être appelés à changer. Le jeune Jacob Bernard-Docker, choix de premier tour des Sénateurs en 2018, pourrait aussi obtenir davantage de temps de jeu.