Evgeni Malkin reçoit à nouveau des contacts

L'attaquant Evgeni Malkin a participé à l’entraînement des Penguins de Pittsburgh de façon quasi normale en encaissant quelques contacts, samedi. Portant un maillot régulier pour la première fois cette saison, le Russe pourrait effectuer un retour au jeu bientôt.

Opéré au genou durant l’été, Malkin a d’abord recommencé à patiner le 18 octobre. Il a pu s’exercer avec ses coéquipiers dès le 29 novembre, et les progrès constatés cette semaine sont très encourageants pour les Penguins.

Le vétéran de 35 ans s’est entraîné en compagnie de Jeff Carter et de Danton Heinen sur le deuxième trio de l’équipe. Il a également obtenu quelques rotations sur la seconde vague d’avantage numérique.

«Il n’était pas un participant complet. Peu de contacts étaient prévus pour cet entraînement, mais sa participation est ce qui s’approche le plus de 100%. Le fait qu’il participe ainsi est très excitant pour le groupe», a raconté l’entraîneur-chef Mike Sullivan après l’exercice.

Il n’y a heureusement plus de cas de COVID-19 à Pittsburgh, mais l’infirmerie déborde encore. Bryan Rust (bas du corps) et Jake Guentzel (haut du corps), qui n’ont pas joué depuis le 24 novembre et le 6 décembre respectivement, ont patiné ensemble en matinée. Brian Boyle, dont l’état de santé est réévalué quotidiennement, a lui aussi chaussé les patins en compagnie des deux attaquants.