Deslauriers met les poings sur les «i» avec Liam O'Brien

Si Deslauriers peut être considéré gagnant du duel, il s'en sort tout de même avec une jolie coupure au haut du nez.

Bagarres, buts et sauvetage in extrémis; on peut dire que les partisans en ont eu pour leur argent vendredi soir au Honda Center.

Ce sont finalement les Coyotes qui récoltent les 2 points grâce à une victoire de 6-5 en prolongation.

Les Ducks pointent tout de même toujours au sommet de la division Pacifique.

Golden Knights (3) c. Rangers (2) TAB

Capitals (5) c. Jets (2)

Sabres (2) c. Penguins (3) Prol.

Predators (3) c. Blackhawks (2) Prol.

Stars (1) c. Blues (4)