COVID-19: la NFL et la NBA luttent aussi

Il n’y a pas que dans la Ligue nationale de hockey que la COVID-19 règne en maître depuis les derniers jours. Les autres grandes ligues sportives professionnelles d’Amérique du Nord sont aux prises avec le regain de vie du virus qui affecte la planète depuis près de deux ans.

La NFL, qui a repoussé de quelques jours trois de ses matchs prévus pour la 15e semaine d’activités, a d’ailleurs annoncé des protocoles supplémentaires et plus sévères, afin «de garder tout le monde en sécurité et de pouvoir compléter la saison de manière responsable», peut-on lire, dans un communiqué qu’ils ont émis.

«Après les matchs de la prochaine fin de semaine, nous avons accepté de mettre en place une nouvelle série de protocoles, qui va inclure un plan plus précis pour les tests, plus de flexibilité afin de permettre aux joueurs d’assister virtuellement aux rencontres d’équipe et une option qui permettra aux joueurs plus à risque de se retirer pour le reste de la saison.»

Les Browns de Cleveland, l’équipe de football de Washington et les Rams de Los Angeles ont été durement touchés dans les derniers jours, mais la NFL semble avoir agi à temps afin de limiter la propagation du virus au sein de ces trois équipes, qui devraient vraisemblablement être en mesure d’être sur le terrain pour les matchs repoussés dans lesquels elles sont impliquées.

D’ailleurs, les Rams ont retiré le nom de six joueurs de la liste des athlètes indisponibles en raison du virus, dont celui du receveur de passes Odell Beckham fils, mais ont ajouté ceux de deux autres de leurs joueurs. Ils ont ainsi fait descendre le nombre de leurs membres sur cette liste à 25.

Dans la NBA, les propriétaires continuent de trouver des moyens afin d’éviter d’annuler ou de repousser certains matchs.

Durant un appel du bureau des gouverneurs de la NBA, vendredi, ces derniers ont voté pour permettre aux équipes d’avoir une liste de joueurs remplaçants, dans l’éventualité d’une éclosion au sein de ses rangs. La ligue et son association des joueurs doivent toutefois approuver le tout.

Dans les derniers jours, la ligue et ses joueurs avaient aussi accepté d’accroître les protocoles à respecter durant la période des Fêtes, pour limiter la propagation.

Les Nets de Brooklyn, entre autres, pourraient être l’une des équipes à devoir utiliser cette nouvelle liste de remplaçants, puisque neuf joueurs ont vu leur nom être inscrit sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, dont les vedettes Kevin Durant et Kyrie Irving. Non vacciné, ce dernier n’avait toujours pas joué un match cette saison, mais la formation new-yorkaise songeait à le ramener pour les duels à l’extérieur de la Grosse Pomme. Son retour devra donc attendre.