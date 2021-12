COVID-19 : Le Mondial de hockey junior menacé?

Le Canada devait disputer un match préparatoire contre la Suisse, dimanche en Alberta, dans le cadre du Championnat du monde de hockey junior, mais celui-ci n’aura pas lieu alors que le calendrier a été modifié en raison de l’évolution de la situation épidémiologique entourant la pandémie de COVID-19 et le variant Omicron.

«Le calendrier modifié n’a pas encore été parachevé, mais les premiers matchs préparatoires ne seront pas disputés avant le 23 décembre», a-t-on précisé dans un communiqué transmis par Hockey Canada.

L’organisation a cru bon d’agir ainsi «afin d’assurer la santé et sécurité des participants et de l’ensemble de la communauté au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF». Est-ce que le tournoi pourrait aussi être menacé ou encore disputé à huis clos? Le doute persiste...

«Hockey Canada suspend la vente de billets pour tous les matchs préparatoires», a-t-on annoncé pour le moment.

«Ce fut une décision déchirante et mûrement réfléchie, et nous comprenons que ce soit difficile pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel de soutien et les partisans, a commenté Scott Smith, président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, à propos de la modification du calendrier préparatoire. Notre objectif est de tenir avec succès un événement en toute sécurité, et nous allons continuer de prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser cet objectif et remettre des médailles le 5 janvier.»

Au total, 11 matchs étaient prévus au calendrier préparatoire, et chaque équipe devait jouer au moins deux parties avant l’amorce du tournoi. Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF doit normalement débuter le 26 décembre à Edmonton et à Red Deer, avec notamment la partie d’ouverture du Canada contre la République tchèque au Rogers Place.