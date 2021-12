La Québécoise Marie-Ève Dicaire a retrouvé sa ceinture de l’IBF des super mi-moyennes grâce à un gain convaincant devant la Mexicaine Cynthia Lozano. Ainsi, la Québécoise peut mettre derrière elle l’échec qu’elle avait subi neuf mois plus tôt face à l’Américaine Claressa Shields.

«Je me sens excessivement bien, a souligné Dicaire, samedi matin, lors de l’émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. C’est difficile de faire un combat technique, un combat dans lequel on parait bien contre une adversaire peu orthodoxe. Ce que je regarde, c’est l’accomplissement. Toutes les embûches par lesquelles on a dû passer pour arriver à ce résultat. C’est avec beaucoup de fierté que je regarde cette victoire.

«C’est tout un travail. Lorsqu’on subit la défaite, on veut se relever tout de suite. Des fois, ce n’est pas toujours facile de trouver le courage de le faire. On a rebâti après cette défaite. Ce qui est satisfaisant pour moi dans cette victoire, c’est qu’en début de carrière, c’est le type d’adversaire qui aurait pu me causer des problèmes, qui aurait pu gâcher ma soirée un peu. On a démontré le cheminement qu’on a fait, car on a été capable de l’emporter de façon convaincante. [...] Je le disais dans les entrevues pré-combat, je voulais remettre les pendules à l’heure. C’est mission accomplie.»

Après 18 combats qui se sont rendus à la limite, Dicaire (18-1-0, 1 K.-O.) a enfin pu arrêter le combat alors que le coin de la Mexicaine a lancé la serviette au septième assaut.

«Il n’y avait pas meilleure façon de terminer l’année avec un K.-O. au Centre Bell chez moi, c’est vraiment un rêve d’enfance qui vient de se réaliser», a confié Dicaire.

Et la Québécoise a tout de même du traverser plusieurs épreuves avant de pouvoir crier victoire puisqu’elle a subi une blessure aux côtes lors de son camp d’entraînement.

«Pour moi, c’est important de monter à 100 % dans le ring, a analysé Dicaire. Donc, si je n’avais pas été rétablie de cette blessure, je n’aurais pas été dans le ring. (...) Ce qui a été difficile, c’est d’être un mois à m’entraîner pour mon combat à faire des entraînement de rééducation, des entraînements qui sont totalement différents de ce que je fais habituellement. J’ai dû faire confiance à l’équipe et j’ai bien fait le faire. Quand je suis monté dans le ring, j’étais à 100 % physiquement et mentalement.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.