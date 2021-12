Le match contre les Bruins est annulé

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé vendredi le report du match du Canadien de Montréal face aux Bruins de Boston qui devait avoir lieu le lendemain au Centre Bell.

La date de reprise demeure évidemment à déterminer.

Tandis que le gouvernement québécois et la Santé publique ont contraint le Canadien à disputer à huis clos son affrontement de jeudi contre les Flyers de Philadelphie, les Bruins sont fortement affligés par la COVID-19. De nombreux joueurs, dont Patrice Bergeron et Brad Marchand, suivent le protocole de la Ligue nationale relatif au coronavirus. Les autres athlètes touchés sont : Trent Frederic, Jeremy Swayman, Anton Blidh et Craig Smith.

Également, le rendez-vous prévu entre les Bruins et les Sénateurs d’Ottawa dimanche au Centre Canadian Tire risque de subir le même sort. La formation dirigée par l’entraîneur-chef Bruce Cassidy est demeurée aux États-Unis après son échec de 3 à 1 encaissé aux mains des Islanders, jeudi.

Pour ce qui est des clubs-écoles du CH et des Bruins, ils doivent en principe croiser le fer vendredi soir à la Place Bell de Laval, mais en l’absence de spectateurs.

Aucun match à domicile avant 2022

Conséquemment, le Tricolore reprendra l’action lundi en visitant les Islanders de New York. D’ailleurs, il n’a plus de partie locale au calendrier d’ici la fin de l’année 2021.

La semaine prochaine, il doit disputer trois duels dans la région new-yorkaise. Après les Insulaires, il se frottera aux Rangers, mercredi au Madison Square Garden, puis aux Devils du New Jersey à Newark, jeudi.

La prochaine présence du Bleu-Blanc-Rouge à Montréal est fixée au 4 janvier, alors que les Capitals de Washington seront en ville.

Ailleurs dans la LNH, d’autres clubs sont aux prises avec une éclosion de cas, notamment les Flames de Calgary, qui ont vu quatre parties repoussées. Une trentaine de personnes dans leurs rangs, dont plusieurs employés, sont soumises au protocole.