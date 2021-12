Le hockey mineur devant l’inconnu en raison des restrictions gouvernementales

L’organisation du Tournoi pee-wee de Saint-Hyacinthe, l’un des plus importants au Québec, a décidé d’annuler l’événement qui devait se tenir du 6 au 16 janvier prochains, en raison des restrictions gouvernementales liées à la COVID-19.

«On ne sait pas si les mesures vont durer deux semaines ou un mois. On ne peut pas investir des sommes d’argent sans savoir si le tournoi va avoir lieu», a regretté vendredi le président du tournoi, Lucien Beauregard, qui devait accueillir 86 équipes.

Pour freiner la hausse des cas de COVID-19, le gouvernement du Québec a notamment annoncé jeudi la suspension des tournois et des compétitions sportives. Cette mesure sera effective lundi.

Les tournois sanctionnés par Hockey Québec faisaient relâche pour la période des Fêtes, a laissé savoir l’organisme, vendredi.

Mais ne sachant pas exactement quand ces restrictions prendront fin, les organisateurs de plusieurs événements qui devaient se tenir en début d’année ont des décisions déchirantes à prendre.

«On devait commencer le 6 janvier. Je ne pouvais pas attendre trop longtemps, a pointé M. Beauregard. C’est de valeur pour les enfants, les parents, nos bénévoles, mais je ne peux rien y faire.»

M. Beauregard estime que son organisation encaissera des pertes d’environ 15 000 $.

Vendredi midi, Yanick Boulet, responsable du Tournoi atome de Cowansville, s’interrogeait toujours à savoir ce qui allait advenir de son événement, qui doit commencer le 3 janvier.

«On met beaucoup d’heures là-dedans et on voit que les professionnels peuvent jouer sans spectateurs. Mais les jeunes qui paient, eux, ne peuvent pas», a-t-il regretté.

Un soulagement à Magog

À Magog, où se tient jusqu’à demain le Challenge Kia (catégories bantam et midget), Ghyslain Héroux admet avoir poussé un soupir de soulagement quand il a su que les mesures n’auraient pas d’impact sur la conclusion du tournoi.

«On est hyper chanceux dans les circonstances, a reconnu le directeur général de Hockey Magog. Il y a des équipes qui arrivaient [vendredi] matin et qui ont eu peur!»

Pas de changements à Québec

Du côté du Tournoi pee-wee de Québec, qui doit se tenir du 9 au 20 février, le directeur général Patrick Dom a laissé savoir au Journal qu’il «n’était pas annulé».

Le maire de Québec, Bruno Marchand, se «croise les doigts» pour que l’événement puisse avoir lieu. Les contraintes sanitaires ne sont pas du ressort de la Ville, convient-il.

«Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut faire et qui pourraient l’aider? Si c’est le cas, on va l’écouter et on va voir si on peut agir», a-t-il dit au sujet de M. Dom.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a dit au micro du FM93 vendredi que la limite de 25 personnes sur les plateaux sportifs serait sans doute réajustée.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin