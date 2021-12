Paul Maurice abandonne son poste

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, a remis sa démission, vendredi avant-midi, tandis que son adjoint Dave Lowry assumera ses fonctions sur une base intérimaire.

En point de presse, le principal intéressé a déclaré qu’il ne croit plus être l’homme de la situation.

«C’est une bonne équipe et je suis un bon pilote, [...] mais parfois, vous pouvez seulement pousser plus loin. Et parfois, un club a besoin d’une nouvelle voix. Les gars n’ont pas lancé la serviette dans mon cas, mais ils nécessitent une voix différente. Je pense que c’est le bon moment pour cela et je le sais», a-t-il dit.

«Je ne voulais plus regarder ces joueurs lutter pour le reste de l’année en pensant qu’ils peuvent être meilleurs avec quelqu’un d’autre.»

Aussi, l’ancien entraîneur des Hurricanes de la Caroline et des Maple Leafs de Toronto se dit en paix avec son choix. «Je me sens bien. Je n’ai pas un match dans lequel je dois diriger ce soir et je n’aurai pas d’emploi demain.»

Maurice, 54 ans, était à la barre du club depuis la dernière portion de la campagne 2013-2014. Cette saison, la formation manitobaine connaît des hauts et des bas, occupant le cinquième rang de la section Centrale avec 31 points en 28 parties.

Durant son séjour à Winnipeg, l’instructeur d’expérience a mené les Jets une fois en finale d’association. En 2020-2021, ils avaient terminé au troisième rang de la division canadienne avant de balayer les Oilers d’Edmonton au premier tour éliminatoire. Cependant, ils avaient subi le même affront aux mains du Canadien de Montréal à la ronde suivante.

Les Jets accueilleront les Capitals de Washington en soirée.