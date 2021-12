Des moments frustrants pour le Montréalais Khem Birch

La blessure au genou de Khem Birch tarde à guérir et ç’a de quoi frustrer le Québécois, qui a une occasion de se distinguer cette saison avec les Raptors de Toronto.

Abandonné par le Magic d’Orlando la saison dernière, Birch a été récupéré par les représentants de la Ville Reine et a obtenu beaucoup de temps de jeu cette saison. Son élan a toutefois été freiné par cette blessure, qui lui a fait rater les 10 derniers duels des Raptors.

Le Montréalais a recommencé à s’entraîner, mais pourrait ne jamais se remettre entièrement de ce pépin de santé.

«Je ne suis pas à 100 % encore, mais j’ai l’impression que c’est ce genre de blessure avec laquelle je dois composer. Je dois apprendre à jouer avec les maux et les ecchymoses. J’ai eu deux entraînements et je m’habitue», a-t-il mentionné en conférence de presse, vendredi.

«C’est très frustrant, a ajouté Birch. Au début, je pensais que j’avais encore 25 ans et que je pouvais revenir après une semaine, mais la réalité m’a frappé parce que je suis plus vieux. Je dois prendre ça plus lentement et c’est ce que je fais maintenant.»

Le basketteur n’est pas bien plus âgé que ça, lui qui a eu 29 ans en septembre. Les petits bobos finissent toutefois par s’accumuler.

Birch ne s’attend pas à être en mesure d’affronter les Warriors de Golden State samedi, mais il pourrait peut-être revenir lundi, contre le Magic, son ancienne équipe. Voilà qui serait un coup du sort agréable pour celui qui a maintenu une moyenne de 6,9 points par match cette saison.