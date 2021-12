À VOIR: le gardien des Cataractes Antoine Coulombe inscrit un but

Le gardien des Cataractes de Shawinigan Antoine Coulombe a inscrit un but de son propre territoire en fin de troisième période face aux Voltigeurs de Drummondville, vendredi soir au Centre Marcel-Dionne.

Le cerbère a profité d’une cage laissée béante pour réaliser l’exploit, faisant 7-4 en faveur des visteurs et fermant les livres du même coup. Se donnant des airs d’un certain Martin Brodeur, le jeune homme de 19 ans a évidement marqué son premier en carrière, mais plus encore, il s’agit d’une première dans la riche histoire des Cataractes de Shwainigan.

BUUUUUT! ⚡️ Antoine Coulombe inscrit son premier but en carrière dans la @LHJMQ !!!



Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'organisation!



🚨 @AntoineCoulomb2 #JusquAuBut — Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) December 18, 2021

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.