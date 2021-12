Pas de mesures plus restrictives envisagées

Pour la deuxième fois en 24 heures, un cas de COVID-19 a été déclaré jeudi dans la LHJMQ, qui avait été épargnée pendant trois mois par le virus. Un joueur des Sea Dogs de Saint-Jean a été déclaré positif et placé en isolement.

Ce diagnostic s’ajoute à celui de l’attaquant des Remparts Xavier Filion, qui ratera les deux matchs prévus ce week-end, face aux Tigres de Victoriaville et aux Voltigeurs de Drummondville.

Comme ce fut le cas à Québec, tous les autres joueurs ainsi que le personnel d’entraîneurs de Saint-Jean ont reçu des résultats négatifs et la formation pourra poursuivre ses activités. Elle dispute ses deux derniers matchs avant la pause de Noël à domicile, au Nouveau-Brunswick.

Jeudi après-midi, après l’annonce du deuxième cas, le circuit n’envisageait pas pour l’instant d’imposer des mesures plus restrictives aux athlètes et au personnel de ses 18 formations. La ligue dit « parler régulièrement à la Santé publique » et « évaluer ce qui pourrait être amélioré ».

Depuis le début de la saison, les joueurs ne sont pas testés contre la COVID-19 sur une base régulière, a expliqué jeudi au Journal Martin Lavallée, l’adjoint au commissaire Gilles Courteau.

« Ils sont testés au besoin, selon l’apparition des symptômes, a laissé savoir M. Lavallée. Le protocole que l’on a mis en place a été approuvé par la Santé publique de chacune des quatre provinces où jouent nos équipes. »

Tous adéquatement vaccinés

En début de saison, la LHJMQ a mis en place une application où tous les joueurs et membres des personnels ainsi que les arbitres doivent faire part de symptômes qui seraient liés au virus. Ils sont testés à l’apparition de ceux-ci.

Elle explique aussi s’être assurée que l’ensemble des gens impliqués dans les activités de la ligue, y compris les athlètes et leurs familles d’accueil, soient adéquatement vaccinés.

« C’est sûr que les deux cas viennent assombrir un peu notre feuille de route. Mais avec 400 joueurs, une centaine d’arbitres et le personnel d’entraîneurs, on est assez satisfaits de notre bilan jusqu’à présent », a pointé l’adjoint au commissaire.

Des Remparts « chanceux »

Les Remparts, eux, se considèrent comme « plutôt chanceux » qu’un seul joueur ait été infecté par le virus, a déclaré Patrick Roy, jeudi, même si l’entraîneur-chef se dit déçu pour son attaquant.

Tous les membres de l’équipe ont subi « entre deux et trois tests » dans les derniers jours et aucun autre résultat positif n’a été détecté. Les Remparts ont repris l’entraînement jeudi matin, après une journée de pause, la veille.

Roy veut éviter un relâchement avant Noël

Crédit photo : Photo Stevens LeBlanc

Sans dire qu’il a haussé le ton à l’entraînement jeudi, Patrick Roy a expliqué avoir voulu « élever son intensité d’une coche » pour éviter un relâchement de la part de ses joueurs, à qui il devrait rester deux matchs à disputer avant la pause de Noël.

Les Remparts voguent actuellement sur une séquence de quatre victoires. Ils devraient affronter les Tigres à Victoriaville, vendredi soir, puis les Voltigeurs à Drummondville, samedi, avant de profiter d’un congé de huit jours.

« Ce sont les deux derniers matchs et on veut finir ça sur une bonne note, a commenté l’entraîneur-chef, jeudi. Je pense que ça me revenait de m’assurer que l’on continuait à travailler avec aplomb. »

Du travail d’équipe

Plus tôt cette semaine, Roy s’était dit heureux « du travail d’équipe » démontré par ses joueurs. Une chimie s’installe et explique selon lui les récents succès de l’équipe.

« J’aime ça voir ça. La seule chose qu’on aimerait améliorer, avait-il pointé, c’est de prendre des tirs de meilleure qualité quand on a moins de pression. »

« On mérite ça, on devrait être récompensé quand on fait plus de 40 tirs par match, comme ce fut le cas récemment. »

Patrick Roy a aussi louangé le jeu défensif de son équipement. « On accorde peu de chances de marquer en ce moment », a-t-il fait remarquer.

En l’absence de l’attaquant Xavier Filion, qui a été placé en isolement à la suite d’un test positif à la COVID-19, Mikaël Huchette jouera au centre de Zachary Gravel et de James Malatesta.

Après avoir cédé sa place devant le filet dimanche dernier contre le Drakkar de Baie-Comeau, Fabio Iacobo affrontera les Tigres vendredi soir.

William Rousseau sera d’office à Drummondville pour le dernier match de l’équipe avant la pause des Fêtes.