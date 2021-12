Le calendrier 2022 des Alouettes dévoilé

Les Alouettes de Montréal disputeront leur premier match de la saison 2022 en visitant les Stampeders de Calgary le 9 juin, tandis que leur premier duel local aura lieu 14 jours plus tard face aux Roughriders de la Saskatchewan.

La Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé jeudi son calendrier de la prochaine campagne qui reviendra à un total de 18 rencontres par équipe; cette année, les neuf formations du circuit Ambrosie ont joué 14 parties de saison.

Le match à Calgary sera le premier à l’affiche dans la LCF. Aussi, les Moineaux affronteront le Rouge et Noir d’Ottawa à quatre occasions, tandis que trois rendez-vous contre les Argonauts et autant face aux Tiger-Cats de Hamilton sont également prévus. Ils se frotteront aux «Stamps» et aux Lions de la Colombie-Britannique seulement une fois.

Les trois autres équipes de la section Ouest joueront à deux reprises avec la troupe de l’entraîneur-chef Khari Jones. Parmi elles, les champions en titre de la Coupe Grey, les Blue Bombers de Winnipeg, seront de passage au Stade Percival-Molson le 4 août.

En guise de conclusion de la campagne, Montréal disputera deux séries aller-retour consécutives face à Ottawa et Toronto, où il finira son parcours le 29 octobre. La saison 2022 de la LCF culminera avec la présentation de la Coupe Grey le 20 novembre, à Regina.

Par ailleurs, deux duels hors-concours se tiendront les 28 mai à Hamilton et 3 juin à Montréal, contre le Rouge et Noir.

De leur côté, les Bombers amorceront la défense de leur titre en accueillant Ottawa le 10 juin.