Trois joueurs des Alouettes à l’honneur

Les joueurs des Alouettes de Montréal William Stanback, Eugene Lewis et Jake Wieneke ont été sélectionnés sur l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Il s’agit de la deuxième fois que le porteur de ballon des «Als» reçoit cet honneur depuis qu’il évolue dans le circuit Ambrosie. Stanback a terminé la saison 2021 au sommet de la LCF pour les verges au sol (1176), les portées (193) et la moyenne de verges par course (6,1). L’Américain de 27 ans est aussi le seul demi offensif à avoir amassé au moins 100 verges de gain lors de six matchs distincts.

Pour sa part, Lewis a conclu sa campagne avec 62 passes attrapées pour 964 verges et neuf touchés. Souvent aux cœurs des succès des Alouettes, le receveur de passes a multiplié les jeux spectaculaires. En 2021, il disputait sa quatrième saison avec les «Moineaux». Celui qui deviendra prochainement joueur autonome a été identifié comme l’une de ses priorités de la saison morte par le directeur général Danny Maciocia.

Finalement, Wieneke a hérité du surnom «Touchdown Jake» en 2021. Le receveur a trouvé la zone payante à 11 reprises cette année, ce qui représente un sommet dans la LCF.