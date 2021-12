Ligue des champions : un adversaire bien connu pour le CF Montréal

Le CF Montréal connait son premier adversaire en Ligue des champions de la CONCACAF et celui-ci rappellera de bien mauvais souvenirs aux partisans québécois du ballon rond. En huitièmes de finale, le Bleu-Blanc-Noir croisera le fer avec Santos Laguna, une équipe qui lui a brisé le cœur il y a bientôt 13 ans.

Le 25 février 2009, dans le match aller de son quart de finale, Montréal battait le club mexicain au Québec par la marque de 2 à 0. Une dizaine de jours plus tard, les deux équipes s’affrontaient à nouveau au Mexique et les hommes de John Limniatis avaient pris une avance de 2 à 1 à la mi-temps.

Au retour de la pause, Santos Laguna a marqué quatre fois, Darwin Quintero touchant la cible à deux reprises pendant le temps ajouté pour permettre aux siens de se sauver avec une victoire de 5 à 4 au total des buts. Cette défaite de l’Impact de l’époque a marqué l’esprit des partisans.

À sa cinquième présence en Ligue des champions, le CF Montréal, champion canadien en titre, tentera de faire mieux qu’en 2020, où il a été écarté par le CD Olimpia en quart de finale.

Dans ce format aller-retour, le premier duel aura lieu au Mexique, entre le 15 et le 17 février 2022. Le second sera à Montréal, une semaine plus tard.

Le CF Monterrey a remporté la dernière édition de la Ligue des champions de la CONCACAF en battant Club America dans une finale toute mexicaine.

Par ailleurs, le Forge FC, premier représentant de la Première Ligue canadienne à accéder à cette compétition, se mesurera à Cruz Azul au premier tour. Les quatre autres formations de la Major League Soccer, les Sounders de Seattle, les Rapids du Colorado, le New York City FC et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ont profité d’un tirage favorable et affronteront dans l’ordre des formations du Honduras, du Guatemala, du Costa Rica et d’Haïti.

Les duels des huitièmes de finale

Club Leon (Mexique) c. CD Guastatoya (Guatemala)

Sounders de Seattle (États-Unis) c. FC Motagua (Honduras)

Rapids du Colorado (États-Unis) c. Communicaciones FC (Guatemala)

New York City FC (États-Unis) c. Santos de Guapiles (Costa Rica)

Pumas (Mexique) c. Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Revolution de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis) c. Cavaly AS (Haïti)

CF Montréal (Canada) c. Santos Laguna (Mexique)

Cruz Azul (Mexique) c. Forge FC (Canada)