Les Sénateurs passent un message

Tout n’est pas parfait chez les Sénateurs d’Ottawa, qui ont encore du chemin à parcourir au classement de la section Atlantique, mais la troupe de l’entraîneur-chef D.J. Smith semble avoir trouvé ses repères dernièrement.

Encore au septième échelon de sa division, la formation ottavienne a cependant remporté cinq de ses six plus récents duels et a passé un message à certaines grosses pointures de la Ligue nationale. Elle a notamment défait l’Avalanche du Colorado, les Hurricanes de la Caroline et le Lightning de Tampa Bay.

Mais surtout, les «Sens» ont infligé toute une dégelée aux Panthers de la Floride, qu’ils ont massacrés 8 à 2, mardi. Ceux-ci comptent pourtant 40 points à leur actif et n’avaient encaissé qu’un seul revers en 15 parties à domicile cette saison avant le passage de leurs rivaux.

Quelles sont les raisons de ces succès soudains? L’attaquant Nick Paul a offert une réponse simple en guise d’explication.

«Nous avions seulement besoin de quelques victoires pour retrouver de bonnes sensations dans notre vestiaire, a-t-il dit, tel que rapporté par le site NHL.com. Présentement, nous travaillons fort et ensemble. Les bonds favorables vont de notre côté également.»

Contrairement au Canadien de Montréal qui se trouve aussi en position précaire, les Sénateurs ont plus de hargne et de conviction dans leur jeu, ce qui explique pourquoi ils ont amassé quatre points de plus que le Tricolore, tout en ayant disputé quatre matchs de moins.

«Chaque joueur pense toujours à la prochaine présence sur la glace. Il y a une bonne atmosphère dans le groupe, mais il faut nous assurer de garder le pied sur l’accélérateur, a affirmé Smith au quotidien Ottawa Sun. Après avoir traversé une série infructueuse en novembre quand des gars s’absentaient, nous savourons ces victoires et ces succès contre de bonnes formations. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour gagner des parties de hockey.»

La «tempête covidienne»

Certes, les Sénateurs risquent bien de vivre d’autres instants éprouvants en 2021-2022, mais ils espèrent que le pire est derrière eux. La COVID-19 ayant momentanément décimé leurs rangs et forcé le report de trois matchs – l’un d’entre eux a été repris déjà – a fait mal à divers égards.

«Pendant le dernier mois, je ne crois pas qu’on ait tenu beaucoup d’entraînements avec le coronavirus qui nous a frappés. Maintenant, nous avons la chance de pratiquer davantage ce que les instructeurs souhaitent mettre en place dans leur système de jeu, disait le directeur général Pierre Dorion au réseau TSN, mardi. Nous jouons solidement et les gars trouvent des manières de gagner et non de perdre.»

Ottawa visitera le Lightning, jeudi.