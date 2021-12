Les Oilers pompent vraiment l’huile

Malgré la présence de Connor McDavid et de Leon Draisaitl dans leur formation, les Oilers d’Edmonton connaissent des moments très durs ces temps-ci et ils auront à freiner rapidement leur disette afin d’éviter de se retrouver hors du portrait des séries éliminatoires.

L’équipe albertaine a encaissé un sixième échec consécutif en étant rossée 5 à 1 par les Maple Leafs de Toronto devant ses partisans, mardi. Ainsi, elle demeure à 32 points et s’accroche de peine et de misère au dernier laissez-passer donnant accès aux matchs d’après-saison dans l’Association de l’Ouest. Cependant, il y a davantage de facteurs négatifs.

D’abord, McDavid est au ralenti, puisque pour l’une des rares fois de sa carrière, il a été blanchi dans une deuxième rencontre d’affilée et il n’a pas marqué au cours des cinq plus récents affrontements. Puis, devant le filet, c’est plutôt pénible. Mikko Koskinen a échappé quatre départs de suite et son taux d’efficacité a chuté à ,902. Pour sa part, Zach Hyman se trouve à l’infirmerie avec une épaule amochée et derrière le banc, les Oilers doivent se débrouiller sans leur entraîneur-chef Dave Tippett, aux prises avec la COVID-19.

Pour se sortir du marasme, il n’existe pas de recette miracle, a rappelé Colton Sceviour, seul compteur des siens face aux Leafs.

«C’est évidemment très frustrant. On passera au travers de cela éventuellement et la seule façon d’y parvenir est de travailler en jouant de la manière appropriée. Nous devons retourner au boulot et trouver le moyen d’obtenir une victoire», a-t-il dit, tel que rapporté par le quotidien «Edmonton Sun».

Retour sur terre brutal

La fête est réellement terminée à Edmonton, où un partisan dégoûté par la performance de ses favoris a lancé son chandail sur la patinoire, mardi. Le club avait remporté neuf de ses 10 premiers duels de la campagne, mais tous ces succès sont aujourd’hui un bien lointain souvenir. Dans l’actuelle séquence de défaites, il a été dominé 23 à 10 au chapitre des buts. Par contre, ses joueurs tentent de garder le moral.

«Nous n’allons pas abandonner, a promis l’ailier Warren Foegele. Nous devons nous battre chaque soir et jouer simplement afin de construire là-dessus. Ce n’est pas arrivé cette fois, mais il faut continuer. Il n’y a pas de moyen facile de sortir de là. La seule manière est de croire en chacun d’entre nous et de nous soutenir les uns les autres.»

Sur ce dernier point, Sceviour est sur la même longueur d’ondes que son coéquipier.

«Comme groupe, nous devons être des professionnels. Dans ce vestiaire, beaucoup de gars ont joué énormément de hockey. Il faut comprendre que les choses arrivent et partent. Quand on sera de retour sur la bonne voie, nous serons sur une lancée et nous allons rire de cette mauvaise séquence. Mais on doit commencer à agir.»