Las Vegas accueillera le Super Bowl en 2024

La NFL a officiellement annoncé mercredi que la ville de Las Vegas avait été choisie pour être l’hôte du 58e match du Super Bowl, en février 2024.

Le circuit Goodell a placé beaucoup d’espoir envers la métropole du Nevada et l’organisation des Raiders, qui a déménagé dans la ville du vice en 2020 après 25 ans à Oakland, en Californie. Dès l’an prochain, Las Vegas accueillera les étoiles de la NFL pour la rencontre du Pro Bowl et le repêchage de la ligue.

À lire aussi: Trois joueurs des Alouettes à l’honneur

Une petite interrogation subsistait encore quant à la candidature de Vegas, soit le nombre de sièges au Allegiant Stadium. L’amphithéâtre des Raiders peut normalement accueillir 65 000 personnes, alors qu’un minimum de 70 000 places est requis pour le Super Bowl. Le réseau ESPN rapportait mardi que la capacité des lieux pouvait être augmentée et l’organisation a vraisemblablement présenté un plan pour y arriver.

«Dès que le Allegiant Stadium a été approuvé, nous savions que ce ne serait qu’une question de temps avant que Las Vegas puisse accueillir le Super Bowl. Nous ne pourrions être plus heureux de l’annonce d’aujourd’hui [mercredi]», a indiqué par voie de communiqué le président du Las Vegas Super Bowl Host Committee, Maury Gallagher.

«Las Vegas fait tout en plus grand et plus lumineux, et ce comité a hâte de créer une expérience totalement unique pour les amateurs, les joueurs et le personnel», a-t-il ajouté.

La Nouvelle-Orléans avait renoncé à accueillir le Super Bowl LVIII puisque celui-ci empiétait sur les célébrations du Mardi gras. En février prochain, la finale de la NFL se déroulera au SoFi Stadium de Los Angeles, puis en 2023, à Glendale, en Arizona.