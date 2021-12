Joel Armia : «C’est un fantôme»

Si tous les partisans des Canadiens de Montréal n'en avaient que pour la déclaration de Jeff Petry, mercredi, l'entraîneur-chef de l'équipe, Dominique Ducharme, a passé tout un message à l'attaquant Joel Armia.

En effet, lors de l'entraînement, Armia s'est entraîné... en tant que défenseur. Voilà une situation qui a fait sourciller le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie.

«Quand je vois (Joel) Armia pratiquer comme défenseur, j’espère que les gens à la maison réalisent qu’il y a un message qui est en train d’être lancé, a souligné Lavoie, mercredi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports.

«[...] Je pense qu’il n’y a personne qui a réagi vraiment à Montréal parce que tout le monde s’est concentré sur une chose, les propos de Jeff Petry. Si Dominique Ducharme, qui est un grand fan de Joel Armia, décide qu’il n’est plus dans son top 12 et en plus, qu’il pratique comme défenseur, j’espère que vous réalisez que c’est tout un message.»

Armia, qui n'a amassé que cinq points, dont un maigre but, en 28 parties cette saison, a, à l'image de tous ses coéquipiers, une saison de misère en 2021-2022.

Le Finlandais a raté les récentes parties contre les Blackhawks et le Lightning, mais, selon Lavoie, ça ne devrait pas peser dans la balance.

«Ils vont nous dire qu’il est blessé et que ce n’est pas facile pour Joel, a souligné le journaliste. La chanson, on l’a entendue. Les Canadiens n’arrêtent pas de perdre des matchs. Un gars comme Armia, cette saison, devrait être un des joueurs qui donnent l’exemple, qui est dominant, qui permet à son équipe d’être, au moins, dans les matchs.

«C’est un fantôme.»

