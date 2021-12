Choc du jeudi soir

Les duels du jeudi soir ne sont pas toujours les plus enlevants, mais celui de demain opposant les Chargers aux Chiefs à Los Angeles a des chances d’en mettre plein la vue puisqu’il mettra en vedette un jeune quart-arrière en pleine ascension contre une défensive qui s’est élevée à un niveau impensable il y a quelques semaines à peine.

Normalement, quand un match des Chiefs est au menu et que l’on parle de quart en pleine ascension, le nom de Patrick Mahomes vient vite à l’esprit. Et pourtant, c’est plutôt son vis-à-vis chez les Chargers, Justin Herbert, qui lui vole la vedette jusqu’ici cette saison.

Chaque semaine, le jeune prodige de 23 ans réalise des jeux qui semblent relever du paranormal tellement ils défient toute logique.

Il fallait le voir balancer un ballon à Jalen Guyton qui a franchi 64 verges dans les airs, dimanche, pour comprendre l’étendue de son talent et de ses aptitudes physiques.

Si c’était seulement une occurrence anodine, pas de quoi s’exciter. Sauf que selon NextGen Stats, il s’agissait déjà d’une 10e passe depuis le début de sa jeune carrière qui voyageait au moins 55 verges dans les airs.

C’est évidemment un sommet dans la ligue depuis le début de la saison 2020. Il est aussi le meneur sur cette même période au chapitre des passes de touché de 50 verges et plus, avec sept. Rappelons que Herbert n’a joué que 28 matchs à ce jour !

Le produit de l’université de l’Oregon est vite devenu l’un des joueurs les plus spectaculaires à observer. En lançant trois passes de touché dimanche face aux Giants médusés, il est devenu le premier quart-arrière dans l’histoire à revendiquer au moins 30 passes de touché à ses deux premières saisons.

Évidemment qu’il ne faut pas être dupe. Les règlements dans la NFL d’aujourd’hui favorisent largement l’offensive et les explosions statistiques du genre. Ça n’enlève rien à Herbert, qui ne recule jamais devant une pétillante bombe et qui place ses rockets dans des ouvertures impossibles.

La muraille des Chiefs

Herbert fait cependant face à un défi de taille demain soir. Dans leur actuelle série de six victoires, les Chiefs n’ont donné que 65 petits points. Pire encore, la défensive a provoqué 16 revirements pendant cette heureuse séquence. Herbert et les Chargers seront par ailleurs privés de l’excellent bloqueur recrue Rashawn Slater (COVID-19).

Il faut dire par contre que dans ses trois matchs face aux Chiefs, Herbert a brillé avec huit passes de touché et une interception, en plus de deux touchés au sol.

Les vainqueurs prendront la tête de la division Ouest. Du football du jeudi soir comme on en voudrait plus souvent.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Chiefs de Kansas City

Patrick Mahomes | Quart-arrière | 27 T, 12 INT, 3642 verge

Clyde Edwards-Helaire | Porteur de ballon | 3 T, 458 verges

Tyreek Hill | Receveur | 8 T, 1030 verges

Chargers de Los Angeles

Justin Herbert | Quart-arrière | 30 T, 11 INT, 3822 verges

Austin Ekeler | Porteur de ballon | 9 T, 730 verges

Mike Williams | Receveur | 7 T, 915 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Creed Humphrey | Centre, Chiefs

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Il est rare que les gens portent attention au centre d’une équipe, mais Humphrey en vaut la peine. Au repêchage le printemps dernier, il a glissé jusqu’aux Chiefs en deuxième ronde et il s’est rapidement établi comme un joueur dominant et pas seulement parmi les recrues. Selon Pro Football Focus, en 908 jeux, il n’a concédé qu’un sac du quart. Sa note de 90,4 lui confère le premier rang parmi les recrues, mais aussi parmi tous les centres de la ligue. Une grosse prise pour les Chiefs !

MA PRÉDICTION

Chiefs 30 - Chargers 28

1. Packers de Green Bay 10-3

Semaine dernière : 1 (=)

Les Packers se sont ajustés après une première demie difficile pour ensuite dominer les Bears comme il se doit. Aaron Rodgers s’est réapproprié quelques parts de l’équipe qu’il possède à jamais. Par contre, la ligne offensive a vu un autre joueur tomber en Billy Turner.

2. Buccaneers de Tampa Bay 10-3

Semaine dernière : 3 (+1)

Dans les trois équipes qui revendiquent 10 victoires dans la NFC, les Buccaneers ont le calendrier le plus avantageux avec des duels face aux Saints, Panthers (deux fois) et Jets. C’est la deuxième fois de leur histoire que les Bucs collent deux saisons de suite au moins 10 victoires.

3. Cardinals de l’Arizona 10-3

Semaine dernière : 2 (-1)

Des trois défaites des Cards cette saison, deux sont survenues sous les lumières d’un match en soirée. Dommage, car c’était l’occasion parfaite de faire taire quelques dénigreurs. Le receveur DeAndre Hopkins n’a toujours pas franchi la barre des 100 verges une seule fois cette saison.

4. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 9-4

Semaine dernière : 4 (=)

Il sera intrigant de voir si les Patriots poursuivront sur leur élan de sept victoires avec des matchs difficiles à venir face aux Colts et aux Bills. Les Patriots entament les quatre dernières semaines du calendrier en bonne santé et reposés après leur semaine de congé.

5. Chiefs de Kansas City 9-4

Semaine dernière : 5 (=)

Scénario parfait pour les Chiefs dimanche dernier ! En démolissant les Raiders, ils ont pu retirer certains joueurs du match assez tôt pour permettre de recharger les piles avant le duel rapproché de demain, face aux Chargers. Le plaqueur étoile Chris Jones manquera à l’appel (COVID-19).

6. Rams de Los Angeles 9-4

Semaine dernière : 7 (+1)

Face aux Cardinals dans un duel à l’enjeu gigantesque, les meilleurs joueurs des Rams ont fait exactement ce qui est attendu d’eux. Matthew Stafford a brillé et n’a pas commis de revirement, Cooper Kupp a continué d’être le meilleur receveur de la ligue et Aaron Donald a été destructeur.

7. Cowboys de Dallas 9-4

Semaine dernière : 6 (-1)

Dans trois des quatre derniers matchs des Cowboys, c’est la défensive qui a pris le relais. Face à Washington, l’attaque a été limitée à un seul touché en six présences dans la zone payante. Pendant ce temps, Micah Parsons a enregistré au moins un sac dans six matchs de suite.

8. Chargers de Los Angeles 8-5

Semaine dernière : 10 (+2)

Les Chargers ont enfin remporté deux matchs de suite pour la première fois depuis le début d’octobre. S’ils trouvent le moyen de renverser les Chiefs demain soir, ils prendront une sérieuse option sur la division avec des matchs à venir face aux Texans, Broncos et Raiders.

9. Titans du Tennessee 9-4

Semaine dernière : 9 (=)

La défensive a réussi quatre interceptions aux dépens de Trevor Lawrence, mais l’attaque n’a produit que trois points de ces quatre revirements. Contre n’importe quelle autre formation que les minables Jaguars, ça aurait fait très mal, un tel manque d’opportunisme.

10. Bills de Buffalo 7-6

Semaine dernière : 8 (-2)

Les Bills ont perdu par une possession face à quatre clubs dotés de fiches gagnantes cette saison. Ils sont donc à la fois si proches, mais si loin... Josh Allen a été héroïque dans la défaite malgré une blessure au pied, mais si son jeu en souffre, les Bills tomberont vite dans le précipice.

11. 49ers de San Francisco 7-6

Semaine dernière : 15 (+4)

Pour toutes les critiques formulées à l’endroit du quart-arrière Jimmy Garoppolo, il faut aussi reconnaître ses bons moments. En prolongation face aux Bengals, il a complété ses six tentatives de passes pour 78 verges et un touché. Avec l’incroyable George Kittle, il fait de la musique.

12. Ravens de Baltimore 8-5

Semaine dernière : 11 (-1)

Il semble qu’il y ait plus de peur que de mal dans le cas de la blessure à la cheville de Lamar Jackson. Tyler Huntley n’a pas mal fait en son absence et les Ravens ont même marqué plus de 20 points pour la première fois depuis le 7 novembre. La fin de saison sera brutale face aux Packers, Bengals, Rams et Steelers.

13. Colts d’Indianapolis 7-6

Semaine dernière : 13 (=)

Si les Colts veulent conserver des espoirs réalistes de se classer en éliminatoires, ils doivent gagner au moins un de leurs deux prochains duels très corsés face aux Patriots et aux Cardinals. C’est loin d’être dans la poche, mais Jonathan Taylor est le porteur parfait à ce stade de la saison.

14. Bengals de Cincinnati 7-6

Semaine dernière : 12 (-2)

L’entraîneur-chef Zac Taylor n’a pas aidé la cause des Bengals. En prolongation, avec un quart-arrière en feu en Joe Burrow, Taylor a opté pour deux courses de suite, une fois en position de placement. Beaucoup trop conservateur avec un pivot qui était brûlant.

15. Vikings du Minnesota 6-7

Semaine dernière : 21 (+6)

Mike Zimmer ne survivra pas à la saison, mais il faut lui donner, il a su résumer parfaitement le dernier match des siens. « Cette équipe qui a joué en première demie peut battre n’importe qui. Cette équipe qui a joué en deuxième demie peut être battue par n’importe qui. »

16. Équipe de Washington 6-7

Semaine dernière : 14 (-2)

Il semble que la blessure au genou de Taylor Heinicke ne soit pas trop sérieuse. Il faut en espérer autant pour le receveur Terry McLaurin, qui a subi une commotion. Le match à venir face aux Eagles sera déterminant dans la course aux séries impliquant plusieurs équipes dans la NFC.

17. Eagles de Philadelphie 6-7

Semaine dernière : 17 (=)

Les Eagles ont leur destin entre les mains avec deux matchs en trois semaines face à Washington. Ça ne garantit certainement pas une place en séries parce que d’autres équipes demeurent dans la course, mais ils ont l’opportunité de contrôler ce qu’ils peuvent contrôler.

18. Broncos de Denver 7-6

Semaine dernière : 19 (+1)

La mort tragique de l’ex-receveur Demaryius Thomas a pris tout le monde de court chez les Broncos. Dix joueurs actuels et 40 membres de l’organisation ont œuvré à ses côtés lors de ses années à Denver. L’équipe a connu un bon match plutôt que de s’effondrer dans un moment si émotif.

19. Dolphins de Miami 6-7

Semaine dernière : 18 (-1)

De retour de congé, les Dolphins affrontent les Jets dimanche. Le calendrier leur amène ensuite des Saints et des Titans éclopés, puis des Patriots qui pourraient potentiellement reposer des partants à la semaine 18. Ne partons pas en peur, mais les séries demeurent accessibles.

20. Browns de Cleveland 7-6

Semaine dernière : 23 (+3)

Les Browns ont signé une victoire très importante face aux Ravens, mais comme rien n’est jamais harmonieux cette saison, voilà que des rumeurs de conflits internes émanent. Le quart Baker Mayfield ne serait pas sur la même longueur d’onde que le pilote Kevin Stefanski. Déjà ?

21. Steelers de Pittsburgh 6-6-1

Semaine dernière : 16 (-5)

La ligne offensive n’a offert aucune protection à Ben Roethlisberger face aux Vikings, mais le quart-arrière ne s’est pas aidé en faisant très bien ses 39 ans sur le plan de la mobilité. Ce serait bien que le receveur Chase Claypool gagne en maturité avant un autre mélodrame.

22. Saints de La Nouvelle-Orléans 6-7

Semaine dernière : 22 (=)

Les Saints peuvent remercier le porteur Alvin Kamara, qui a gagné 145 verges au total face aux Jets pour mettre fin à une série de cinq défaites. L’attaque aérienne, malgré la victoire plutôt aisée, continue de piétiner et n’effraiera personne d’ici la fin de la saison.

23. Seahawks de Seattle 5-8

Semaine dernière : 24 (+1)

Le réveil des Seahawks survient vraiment tardivement, même si l’équipe n’est pas mathématiquement éliminée. Le porteur Rashaad Penny est sorti de nulle part, lui qui est enfin en santé pour une rare fois. Probablement que juste le fait de le mentionner va lui porter malheur.

24. Raiders de Las Vegas 6-7

Semaine dernière : 20 (-4)

Quand on parle d’auto-destruction dans le cas des Raiders, ce n’est clairement pas exagéré. Ils sont devenus la première équipe cette saison à commettre quatre échappés dans un même match. C’est pourtant la même équipe qui montrait une fiche de 5-2 il y a six semaines.

25. Falcons d’Atlanta 6-7

Semaine dernière : 28 (+3)

Incroyable, mais vrai, les Falcons sont actuellement au cœur de la lutte pour une place en séries avec une équipe qui a donné 108 points de plus qu’elle en a marqué cette saison. 49ers, Bills, Lions et Saints meubleront leur fin de parcours. Les chances de survie semblent minces.

26. Giants de New York 4-9

Semaine dernière : 25 (-1)

Les Giants ont deux visages cette saison. Avec Daniel Jones au poste de quart-arrière, ils sont mauvais. Avec Mike Glennon, ils sont horribles. Le seul point qui reste à éclaircir, c’est au poste d’entraîneur-chef. L’état-major veut que ça marche avec Joe Judge, mais il ne livre pas.

27. Panthers de la Caroline 5-8

Semaine dernière : 26 (-1)

La dernière chose dont les Panthers avaient besoin dans une autre saison qui prend le bord, c’est d’un système d’alternance des quarts-arrières entre Cam Newton et P. J. Walker. Le vieux dicton du football n’aura jamais été si vrai. Quand tu as deux quarts, en fait, tu en as aucun.

28. Bears de Chicago 4-9

Semaine dernière : 27 (-1)

Le jeune Justin Fields, à son retour au jeu, a disputé une première demie très encourageante face aux Packers. Pour la première fois cette saison, l’attaque a inscrit 30 points. Il y a donc de quoi construire d’ici la fin du calendrier en espérant que l’offensive trouve son rythme.

29. Jets de New York 3-10

Semaine dernière : 29 (=)

Les Jets viennent d’être mathématiquement éliminés des séries. Les plus optimistes diront que c’est un gros progrès, puisqu’ils avaient été exclus dès le 20 novembre l’an dernier. Les plus réalistes diront que la séquence des Jets sans séries s’étire à 11 saisons et que c’est une honte.

30. Texans de Houston 2-11

Semaine dernière : 31 (+1)

Après une excellente première demie, face aux Seahawks, le jeune quart-arrière Davis Mills n’a complété que 19 de ses 35 dernières passes et les Texans n’ont pas inscrit de points en deuxième demie. Il y a tellement à faire pour reconstruire un alignement de qualité.

31. Lions de Detroit 1-11-1

Semaine dernière : 30 (-1)

Les Lions s’en allaient à la guerre à Denver avec des tire-pois, privés de leur as ailier rapproché T. J. Hockenson et de leur porteur D’Andre Swift. Pour la première fois dans leurs cinq derniers affrontements, ils ont perdu par plus d’une possession et ont été déclassés.

32. Jaguars de Jacksonville 2-11

Semaine dernière : 32 (=)

Les Jaguars sont en crise. Le pilote Urban Meyer serait en perpétuel conflit avec ses assistants. Assistants qui, faut-il le rappeler, ont été embauchés soigneusement par Meyer lui-même. La prochaine fois, si monsieur n’est pas satisfait, faudrait peut-être éplucher les CV avant...